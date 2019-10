Concerto per tromba e organo nella Basilica del Santo di Michele Santi e Enrico Viccardi

San Marino ha un patrimonio che troppo spesso viene dimenticato: l’organo che si trova nella Basilica del Santo. È un organo Bazzani commissionato dalla Repubblica per la Nuova Basilica nel 1835. Da allora, ne costituisce uno degli arredi più preziosi per la sua voce così singolare che riassume le due anime dello Stato, quella sacra e quella laica, la Basilica e il Palazzo Pubblico, grazie all’aggiunta della “banda interna” ai tradizionali registri ecclesiastici: tamburi, piatti, campanelli, adatti per le musiche di festa. Tutto ciò rende il “nostro” organo uno strumento molto particolare e per certi versi unico. Forse è solo una visione romantica che idealizza i nostri avi come persone colte, con una particolare attenzione alla musica, ma quelli erano gli anni delle onorificenze concesse a Rossini, a Verdi. Era il tempo della richiesta a Verdi di scrivere l’inno sammarinese, poi fu lo stesso Verdi che trasferì la richiesta su Consolo. La Rassegna Musicale d’Autunno e la Camerata del Titano negli anni hanno riproposto periodicamente al pubblico sammarinese, e non solo, l’opportunità di ascoltare nella sua interezza la voce dell’organo della Basilica, non solo come fatto musicale, ma soprattutto come doveroso impegno culturale che caratterizza da decenni l’attività dell’associazione. In questa cornice si inserisce il quinto concerto della Rassegna Musicale d’Autunno, domenica 3 novembre, ore 16,30, Basilica del Santo, Città. Per questa speciale occasione, il programma propone un duo abbastanza inedito per San Marino: tromba e organo, con due musicisti come Michele Santi e Enrico Viccardi dalle grandi doti tecniche e interpretative, per un concerto spirituale dalle grandi emozioni. Enrico Viccardi, organista, docente presso il Conservatorio di Musica di Como; e Michele Santi, grande esperto di tromba barocca proporranno il seguente programma: Georg Friedrich Händel (1685-1759) Mr Haendel Celebrated Water Piece (tromba e organo) Ouverture - Allegro (Gigue) - Air (Menuet) - March (Bourrée) - March Georg Philipp Telemann (1681-1767) Fantasia in re maggiore (Allegro, Adagio) Fantasia in re minore (Presto, Adagio) Jeremiah Clarke (1674ca.-1707) Suite for Trumpet Prelude, The Duke of Gloster's March – Minuet Bourrée - Hornpipe - Rondeau, The Prince of Denmark's March Felice Moretti (Padre Davide da Bergamo, 1791-1863) Sinfonia in si bemolle maggiore Giuseppe Verdi (1813-1901) Adagio per Tromba ed Organo Vincenzo Antonio Petrali (1830-1889) Studio in la minore "Corni dolci, Flauto in ottava" Studio in sol maggiore "Flauto traversiere e Corno inglese" Suonata per la Consumazione Jean-Baptiste Arban (1825-1889) Fantasia sulla Carmen di Bizet