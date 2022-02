Concessioni demaniali: incontro di Mauro Vanni col Sen. Matteo Salvini

Prosegue il lavoro di Confartigianato Imprese Demaniali per stimolare il Parlamento ad orientare i suoi provvedimenti verso una Legge che protegga le aziende in vista delle evidenze pubbliche. Il Presidente Mauro Vanni ha incontrato il Sen. Matteo Salvini nell’ambito di questa frenetica attività. Al centro dell’incontro il tema delle concessioni demaniali marittime e la proposta emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvata il 15 febbraio dal Consiglio dei Ministri. Da parte del Presidente Vanni sono stati rappresentati gli aspetti prioritari a tutela del comparto balneare in relazione alle problematiche che ancora costituiscono motivo di estrema preoccupazione per le imprese del settore e che occorre affrontare in maniera decisiva. Tra queste, l’incertezza rispetto ai tempi per la realizzazione della mappatura dei beni demaniali per misurare l’effettivo utilizzo e disponibilità del bene, propedeutica ad un approccio equo e razionale di riordino delle concessioni. C’è poi il tema della ravvicinata scadenza dei termini per la predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica e assegnazione delle concessioni. La fase di attuazione del percorso delineato dal Governo e la definizione delle nuove regole - chiede il Presidente Vanni - è fondamentale vedano il coinvolgimento e il confronto più stretto con le Organizzazioni di Categoria. Il loro contributo è in grado di apportare competenza e conoscenza, a salvaguardia dell’attività delle imprese del comparto, della continuità delle concessioni demaniali marittime, della tenuta del sistema turistico-balneare italiano.

c.s. Confartigianato Imprese Demaniali Rimini