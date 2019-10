Concesso a Tiss'You il brevetto per l'invenzione di Lipocell

Tiss'You, la prima Regenerative Company europea, che ha sede nella Repubblica di San Marino, festeggia oggi la concessione del brevetto di Lipocell, il dispositivo medico per la purificazione del tessuto adiposo, utilizzato in molti ambiti di medicina rigenerativa. Il brevetto è concesso dall’Ufficio Brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico italiano con numero 102017000077603. Lipocell è di proprietà di Tiss’You srl, l’inventore è Leonardo Coltellini. Lipocell è un dispositivo efficace e sicuro in grado di purificare il tessuto adiposo eliminando i residui ematici ed oleosi. In un’unica fase operatoria si preleva tessuto adiposo per poi filtrarlo attraverso un sistema meccanico che garantisce l’integrità della matrice extracellulare. Le cellule mesenchimali e la matrice così ottenute hanno alto potere rigenerativo. Viene utilizzato in ortopedia, per il trattamento dell’artrosi, delle tendinopatie, delle lesioni tendinee e dei difetti cartilaginei focali, in chirurgia vertebrale, vulnologia, colonproctologia, ginecologia, plastica ricostruttiva, estetica e terapia del dolore. Alla richiesta del brevetto italiano per Lipocell ha fatto seguito l’avvio dell’iter PCT per il riconoscimento internazionale dell’invenzione industriale.