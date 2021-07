Conclusa con grande partecipazione la manifestazione "Visioni d'estate", cinema all’aperto e convivialità Voglia di vivere condividendo belle esperienze

Venerdì scorso si è conclusa, con un ottimo riscontro, la manifestazione VISIONI D’ESTATE 2021 - cinema all’aperto e convivialità, si è svolta dal 12 al 23 luglio 2021 all’esterno della Casa parrocchiale al parco Laiala di Serravalle.

L’iniziativa promossa da: Centro Sociale S. Andrea in collaborazione con Fondazione Ritrovo dei Lavoratori di Serravalle, CdS San Marino, MSP San Marino ed il patrocinio di Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Segreteria di Stato Affari Interni, Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura, Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo e Giunta di Castello di Serravalle.

Tutte le serate sono state occasione di vedere insieme film rivolti a tutta la famiglia, proprio l’assiste alla visione di una pellicola insieme aggiunge una straordinaria occasione di vivere una bella esperienza condividendola, perché il cinema è uno strumento narrativo che ci consente di comprendere meglio come siamo fatti, le nostre sensazioni, i rapporti con gli altri, in modo semplice ci fa fare un viaggio meraviglioso al nostro interno e all’esterno di noi. I film ci interrogano, ci aiutano a capire il mondo in cui viviamo con le sue ricchezze, ma anche debolezze e contraddizioni. La capacità del linguaggio cinematografico ci fa immergere in avventure fantastiche, conoscere tanti personaggi che ci conducono a scoprire come siamo fatti noi e gli altri. La scelta dei film è stata guidata proprio dal desiderio di comunicare speranza nel superare momenti difficili con l’aiuto reciproco.

Oltre ai film le famiglie hanno potuto assaporare momenti di convivialità immersi nel verde del Parco Laiala, espressione del desiderio di riprendere a vivere i rapporti che generano, superando i timori, pur nell’accortezza di rispetto delle necessarie precauzioni.

Ma come sempre l’anima pulsante dell’iniziativa sono state i volontari, tra cui tanti giovani, che hanno messo a disposizione tempo e capacità. Fondamentale anche il sostegno e collaborazione della Giunta di Castello di Serravalle, degli Operatori Economici per poter coprire il costo della manifestazione, la parrocchia di Serravalle, i mass media locali e tutti coloro che in ogni modo hanno aiutato al buon esito dell’evento.

Nell’evento anche un gesto per la solidarietà e condivisione con chi sta aiutando situazioni di maternità difficili che aiutino a scegliere per accogliere la vita nascente, con una donazione a favore dell’Associazione accoglienza della Vita, che opera proprio in tale ambito.

Anche nel 2021 in contemporanea a VISIONI D’ESTATE, l’Azione Cattolica della parrocchia di Serravalle ha realizzato nei pomeriggi il GREST ACR 2021, costituito da momenti educativi e di socialità per i ragazzi delle scuole elementari e delle medie, occasione di ripresa del gusto di una vita vissuta in presenza con tanti amici.

In arrivo altre serate interessanti che si svolgeranno nei mesi di agosto e settembre sempre alla casa parrocchiale del parco Laiala di Serravalle. A breve sarà diramato l’intero programma con belle sorprese.

Info: 337 1010902 (anche whatsapp)- email csandrea@alice.sm (aggiornamenti sulla pagina facebook del Centro Sociale S. Andrea)

