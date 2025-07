Conclusa con ottimo riscontro la manifestazione "Serravalle incontra 2025"

Conclusa con ottimo riscontro la manifestazione "Serravalle incontra 2025".

Mercoledì scorso si è conclusa con grande partecipazione e ottimo gradimento la manifestazione SERRAVALLE INCONTRA 2025, che si è svolta nelle serate del 14, 15 e 16 luglio sotto i portici della scuola media di SERRAVALLE (RSM), promossa dal Centro Sociale S. Andrea di Serravalle con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle. Ogni serata è stata l’occasione di vivere momenti interessanti e commoventi.

Nella serata di lunedì 14 luglio DON PEPPINO DAY, giorno del compleanno di Don Peppino, una bella occasione per ricordare e fare memoria di ciò che è stato per intere generazioni la possibilità di vivere l’estate con Don Peppino nei campeggi e nella colonia a Chiusi della Verna, il tutto attraverso il racconto, i video e le foto che hanno testimoniato come questa esperienza abbia inciso nella formazione umana e cristiana di coloro che hanno avuto la fortuna di parteciparvi.

Mentre martedì 15 luglio, serata promossa unitamente alla Cooperativa Culturale Il Sentiero, è stata presentata l’edizione 2025 del di MEETING DI RIMINI attraverso le parole di Marco Aluigi, Vicedirettore e Responsabile Convegni Meeting per l’amicizia fra i popoli, dedicata intervistato dal giornalista Davide Giardi. Oltre a presentare il ricco calendario del MEETING DI RIMINI in programma a Rimini Fiera dal 22 al 27 agosto prossimi, si è avuto la possibilità di conoscere cosa permette la realizzazione di questa importante e longeva manifestazione, in particolare l’apporto di tanti volontari che mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità.

Mercoledì 16 luglio la serata finale con l’interessante incontro: RIDERE SERIAMENTE l’importanza dell’humor nella vita, i due attori comici Maurizio Ferrini (in arte Signora Emma Coriandoli) e Giampiero Pizzol (in arte Fra Godenzo da Montecucco) intervistati da Carlo Filippini (editore), hanno spiegato da dove nasce la loro arte comica oltre ad alcuni aneddoti della loro carriera e come proprio l’umorismo serve alla loro vita, ma anche alla nostra, per dare il giusto equilibrio nella vita di tutti i giorni. Le tre serate sono state arricchirete dalla presenza dell’ESPOSIZIONE LE NOSTRE ESTATE CON DON PEPPINO fotografie dei campeggi e della colonia dei LIBRI OFF-LINE esposizione di libri da sfogliare e portare a casa al 50% e del punto MEET TO MEETING per sostenere il Meeting Rimini 2025.

Cogliamo l’occasione per ringraziare la Giunta di Castello di Serravalle, gli Operatori Economici, i mass media locali e tutti coloro che in ogni modo hanno aiutato per l’esito positivo dell’evento.

C.s. - Centro Sociale S. Andrea di Serravalle

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: