Conclusa con ottimo riscontro la manifestazione 'Visioni d'estate' cinema all’aperto a Serravalle

Venerdì scorso si è conclusa con grande partecipazione la manifestazione VISIONI D’ESTATE 2022 che ha offerto, dal 11 al 22 luglio, otto serate di film all’aperto e convivialità presso l’esterno della Casa parrocchiale al parco Laiala di Serravalle. L’iniziativa è stata promossa dal Centro Sociale S. Andrea in collaborazione con la Fondazione Ritrovo dei Lavoratori di Serravalle, CdS San Marino, MSP San Marino ed il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle. L’invito è stato accolto da tante famiglie che hanno avuto la possibilità di incontrarsi gustando le specialità proposte e assistendo alla visione dei film, riscuotendo grande apprezzamento. La visione di un bel film insieme offre sempre l’opportunità di fare una esperienza dove il linguaggio cinematografico permette di immergersi in avventure fantastiche, conoscere tanti personaggi che conducono a scoprire anche come siamo fatti noi e gli altri, aiutano a capire il mondo in cui viviamo con le sue ricchezze, ma anche debolezze e contraddizioni. Quest’anno le storie scelte (la maggior parte realizzate con la tecnica del cartone animato) offrivano sempre un messaggio di speranza, di maturazione personale, di capacità di superare le difficoltà grazie alla condivisione con gli altri, dove ognuno nel rapporto metteva a disposizione i propri talenti. Anche quest’anno VISIONI D’ESTATE si è potuto realizzare per la disponibilità di persone, giovani ed adulti, che mettendo a disposizione gratuitamente tempo e capacità, hanno offerto un servizio e un’accoglienza che tutti i partecipanti hanno apprezzato. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Giunta di Castello di Serravalle, gli Operatori Economici, la Parrocchia di Serravalle, i mass media locali e tutti coloro che in ogni modo hanno aiutato per l’esito positivo dell’evento.

Cs - Visioni d'estate