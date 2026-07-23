Conclusa con soddisfazione la serie di incontri delle sedute pubbliche delle Giunte di Castello alle quali ha presenziato la Reggenza

Si è completata con grande soddisfazione la serie di incontri che ha visto gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, unitamente al Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, fare visita alle nove Giunte di Castello della Repubblica ed assistere alle sedute pubbliche delle Giunte stesse. Nel corso dei diversi appuntamenti che si sono succeduti, i Capitani Reggenti hanno incontrato i Capitani di Castello e i Membri delle singole Giunte, oltre che un’attenta partecipazione di Cittadini e, nelle varie occasioni, hanno assistito direttamente alle rappresentazioni delle principali istanze, criticità e progettualità legate ai singoli Castelli. L’iniziativa di assistere a questi momenti di condivisione, è nata su volontà dell’Ecc. ma Reggenza ed è stata condivisa con le Giunte di Castello e con la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro e l’impegno che i Capitani di Castello e i Membri di Giunta profondono a servizio della Comunità. I temi al centro delle sedute pubbliche hanno toccato aspetti fondamentali della vita quotidiana dei Cittadini nelle rispettive realtà:

- opere pubbliche e viabilità urbana, sicurezza, decoro, valorizzazione degli spazi pubblici ed esigenze infrastrutturali;

- servizi e coesione sociale, organizzazione di eventi di aggregazione, potenziamento dei servizi di prossimità per le famiglie e la popolazione anziana;

- valorizzazione del ruolo delle Giunte di Castello.

Gli incontri sono stati promossi con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le Istituzioni e i rispettivi Castelli e hanno rappresentato un'importante momento di confronto aperto, di partecipazione e di dialogo costruttivo, di ascolto per favorire risposte sinergiche e per costruire insieme scelte più consapevoli e proficue per la collettività. I Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per gli Affari Interni, hanno espresso profonda gratitudine a tutti i Capitani di Castello e ai membri di Giunta per il costante impegno e per lo spirito di servizio profuso quotidianamente a favore della Comunità. La Reggenza e il Segretario di Stato Belluzzi hanno ribadito come la democrazia trova la sua linfa vitale proprio nella partecipazione attiva e nel dialogo diretto tra Cittadini e Istituzioni.

c.s. Ufficio Segreteria Istituzionale







