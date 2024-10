Conclusa con successo la prima Conferenza Internazionale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa

Si è tenuta nella giornata di ieri al Centro Congressi Kursaal la prima Conferenza Internazionale della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto del Consiglio d’Europa (Commissione di Venezia), dal titolo “Aspetti del costituzionalismo negli Stati europei di piccole dimensioni”, organizzata congiuntamente dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e dalla stessa Commissione di Venezia e posta sotto l’Egida del Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi e di un pubblico numeroso e qualificato, la Conferenza è stata aperta dagli interventi del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, del Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, del Presidente Emerito e Rappresentante Speciale della Commissione di Venezia, Gianni Buquicchio e dal Vice Presidente del Collegio Garante della costituzionalità delle norme, Giuseppe de Vergottini. La mattinata ha visto alternarsi interventi di altissimo livello tecnico giuridico, che hanno aperto a riflessioni, considerazioni e proposte operative, sul ruolo dei piccoli Stati nelle dinamiche evolutive dei processi costituzionali, evidenziando il percorso virtuoso anche di San Marino, nel mantenimento dell’assetto giuridico e identitario, in un’ottica di progressivo ammodernamento del suo apparato istituzionale, giuridico e amministrativo. Attraverso tre distinti panel di discussione, moderati da funzionari diplomatici e istituzionali della Repubblica, sono intervenuti alcuni tra i maggiori esperti giuridici internazionali ed esponenti dei principali Comitati internazionali di cui anche la Repubblica è parte, quali il GRECO, il Moneyval e il CEPEJ, che hanno evidenziato le buone pratiche e i margini di miglioramento all’interno dei sistemi di governance e di monitoraggio degli Stati di piccole dimensioni. L’importante forum internazionale ha messo in luce la capacità dei piccoli Stati di pilotare le riforme, di indirizzare il rinnovamento dottrinale e i processi costituzionali, con approccio empirico e senza trascurare le ragioni dell’altro, nell’assunto che le garanzie costituzionali si conformino al pieno rispetto delle identità e si pongano quale baluardo di legalità in uno Stato di diritto. Unanimemente fondamentali sono stati ritenuti i principi fondanti della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani, che guidano tutte le attività del Consiglio d’Europa e che dovranno continuare a permeare i sistemi giuridici e istituzionali di tutti gli Stati che amano la pace e la sicurezza internazionale. Nel pomeriggio, la Conferenza ha ospitato anche la partecipazione attiva del Vice Ministro della Giustizia del Governo Italiano, Senatore Avv. Francesco Paolo Sisto, che ha inteso rimarcare il ruolo virtuoso di San Marino nei percorso politico, giuridico e istituzionale, confermando la stretta vicinanza dell’amica Repubblica Italiana e la volontà di accompagnare anche l’attuale percorso, a livello bilaterale e multilaterale. “Sono particolarmente soddisfatto per questo appuntamento internazionale ospitato da San Marino, che ha sviluppato un dibattito al più alto livello tecnico e scientifico, sul ruolo dei piccoli Stati d’Europa, in relazione ai processi costituzionali- ha affermato il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti-. Ritengo che l’apertura a istituzioni multilaterali, quali la Commissione di Venezia, che incentrano la propria attività sul pieno rispetto dei principi di democrazia, dello stato di diritto, con focus particolare sull’imparzialità del potere giudiziario, sia fondamentale per lo sviluppo delle nostre istituzioni giudiziarie, affinché siano conformi al patrimonio costituzionale europeo”. Un’ampia rappresentanza dei partecipanti alla Conferenza Internazionale è stata poi ricevuta a Palazzo Pubblico in Udienza Ufficiale dalle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti. “Al temine di una giornata così altamente significativa per le istituzioni sammarinesi e di indubbia rilevanza internazionale, - ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari nel proprio intervento dinnanzi alla Suprema Magistratura,- mi sia consentito esprimere un sentimento di personale sincera soddisfazione, per aver ospitato un altissimo momento di confronto, di riflessione e di formazione, sullo sviluppo del pensiero costituzionale, che ha conferito un apporto sostanziale alle dinamiche evolutive dei processi costituzionali. Abbiamo assistito ad un evento certamente di portata storica in Repubblica, che ha saputo conciliare dotte e illuminanti considerazioni, nella cornice di sistemi normativi ben implementati negli Stati di piccole dimensioni; e lo si è trattato attraverso uno scambio di vedute e in un’ottica di dialogo aperto e non direttivo.“

cs SdS Esteri