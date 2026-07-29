Conclusa con successo la seconda edizione di BUONENOVE: l’evento d’arte urbana della Repubblica di San Marino sostenuto da Colorificio Sammarinese

Conclusa con successo la seconda edizione di BUONENOVE: l’evento d’arte urbana della Repubblica di San Marino sostenuto da Colorificio Sammarinese.

Si è conclusa con successo la seconda edizione di BUONENOVE – Arte Pubblica per la Repubblica di San Marino, il progetto d’arte urbana diffusa che trasforma il territorio sammarinese in una galleria a cielo aperto attraverso nove opere site-specific permanenti, capaci di instaurare un nuovo dialogo con luoghi, pareti ed edifici, arricchendoli di narrazioni e significati.

Colorificio Sammarinese di nuovo partner tecnico

Colorificio Sammarinese, realtà attiva nella produzione di vernici per l’edilizia, l’industria e il motorsport, rinnova per il secondo anno consecutivo il proprio sostegno a BUONENOVE. Una collaborazione fondata sulla condivisione di valori come bellezza, cura e valorizzazione del territorio.

I colori brillanti e le prestazioni durature delle soluzioni Rival, il brand dedicato alle opere murali in esterno, contribuiscono a valorizzare il progetto degli artisti, rendendo gli interventi un patrimonio condiviso per la comunità.

«Colorificio Sammarinese lavora ogni giorno con una materia viva: il colore. Il colore protegge, trasforma case e città, restituisce dignità agli spazi. Può rendere un territorio più riconoscibile e rigenerare il senso di cura e di appartenenza. Ci riconosciamo pienamente negli obiettivi di Buonenove. Per questo, anche in questa edizione, abbiamo messo a disposizione le nostre competenze tecniche: dalla consulenza per la preparazione dei muri alla fornitura dei prodotti più adatti, perché il progetto degli artisti sia rispettato e le opere possano durare nel tempo. Questo è il nostro Color Power».

Benedetta Masi, amministratore delegato di Colorificio Sammarinese.

Rigenerazione urbana attraverso l’arte

BUONENOVE nasce da un’idea di Davide Pagliardini, con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare gli spazi pubblici e il paesaggio urbano sammarinese attraverso l’arte visiva. Il progetto genera un dialogo tra linguaggi contemporanei e identità locale, creatività e memoria collettiva.

BUONENOVE non è soltanto un progetto di muralismo contemporaneo, ma una piattaforma culturale che mette in relazione artisti, istituzioni, cittadini e visitatori.

Gli artisti e i luoghi

PIXA – Cabina elettrica, via XXI Settembre, Fiorentino

– Cabina elettrica, via XXI Settembre, Fiorentino ENKO4 – Uscita del parcheggio P9, San Marino Città

– Uscita del parcheggio P9, San Marino Città NIC ALESSANDRINI – Sottopasso di via Leo Marino Domenici, Borgo Maggiore

– Sottopasso di via Leo Marino Domenici, Borgo Maggiore ZAMOC – Cabina elettrica in strada Campo del Fiume, Faetano

– Cabina elettrica in strada Campo del Fiume, Faetano LUOGO COMUNE – Cabina elettrica, strada di Monte Olivo 66, Domagnano

– Cabina elettrica, strada di Monte Olivo 66, Domagnano TELLAS – Palestra di Falciano, via Rivus Falzani, Serravalle

– Palestra di Falciano, via Rivus Falzani, Serravalle TRULY DESIGN – Cabina elettrica, strada Fontescara, Chiesanuova

– Cabina elettrica, strada Fontescara, Chiesanuova DARKAM – Tiro a segno, strada Genghe di Atto 145, Acquaviva

– Tiro a segno, strada Genghe di Atto 145, Acquaviva DAVIDE PAGLIARDINI – Cabina elettrica, strada Scalbati 9, Montegiardino

La mostra “9x9: opere tra muri e pareti”

Tra le principali novità del 2026 figura “9x9: opere tra muri e pareti”, mostra realizzata in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e visitabile fino al 3 settembre negli spazi della Prima Torre.

L’esposizione è dedicata alle nove opere originali realizzate dagli artisti protagonisti dell’edizione 2026 e comprende un percorso fotografico sugli interventi della prima edizione di BUONENOVE. Un racconto che consente al pubblico di conoscere più da vicino gli artisti e di ripercorrere la trasformazione degli spazi urbani avvenuta nell’ultimo anno.

Partner e sostenitori

BUONENOVE è un progetto promosso da Davide Pagliardini, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste, l’Informazione e l’Expo, della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Segreteria di Stato per il Lavoro.

Il progetto è realizzato con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo, degli Istituti Culturali e dell’AASS, con il supporto dell’AASLP.

I partner tecnici dell’evento sono Colorificio Sammarinese SpA, Astrofat, Dolly Noire, Cassa di Risparmio di San Marino e Zetafonts.

Un ringraziamento è rivolto anche a Davide Farabegoli, Miriam Cianciosi, Uovo Lab, BeeSocial, Alessandro Conti e alle nove Giunte di Castello della Repubblica di San Marino.

c.s. Colorificio sammarinese

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