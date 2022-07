Conclusa la 40esima edizione dei soggiorni culturali

Si è conclusa ufficialmente oggi, con la consegna degli attestati di partecipazione, la 40^ edizione dei soggiorni culturali che quest’anno hanno accolto oltre 30 ragazzi provenienti da Stati Uniti, Argentina e Francia. A consegnare gli attestati di partecipazione a Palazzo Begni il Direttore di Dipartimento Matteo Mazza alla presenza dei funzionari del Dipartimento Affari Esteri che hanno organizzato e coordinato l’iniziativa, ripresa quest’anno in presenza dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri esprime una convinta soddisfazione per questa edizione che ha inteso rinsaldare ulteriormente i legami tra i residenti fuori confine con la propria terra d’origine, oggi più che mai pronta ad accoglierli e ad offrire loro prospettive di ogni genere. È in questo spirito che i giovani concittadini hanno vissuto le tre settimane sammarinesi, potendo apprendere nozioni, lezioni mirate e facendo esperienze dirette nei settori produttivi maggiormente ancorati al territorio. Tra le novità dell’edizione 2022, l’introduzione degli attestati di merito e la nomina di tre ragazzi provenienti dai tre Paesi d’arrivo che, distinguendosi per grande attitudine nello studio della lingua italiana e intraprendenza nelle attività previste, potranno beneficiare di un soggiorno a San Marino in occasione della prossima Consulta delle Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero. Per l’anello argentino è stata nominata Maria Julieta Perez Carattoni mentre per Francia e Stati Uniti rispettivamente Mathilde Chloe Chiara Beligard e Marina Beatrice Cox. Durante la cerimonia ai ragazzi e ragazze è stata data lettura di un saluto pervenuto da Edith Tamagnini, Ambasciatore Emerito di San Marino presso l’UNESCO nonché organizzatrice della prima edizione dei soggiorni culturali nel lontano 1981 e augurando ai giovani presenti di mantenere saldo il loro legame con la Repubblica. I ragazzi che oggi concludono la formazione ad essi dedicata partiranno in ordine sparso, dopo gli ultimi saluti ai parenti residenti o dopo un periodo di soggiorno maggiore. Alcuni concittadini hanno già espresso il desiderio di un eventuale trasferimento in Repubblica.

cs Segreteria Esteri

