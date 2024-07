Conclusa la 42^ edizione dei Soggiorni Culturali dei giovani sammarinesi residenti all’estero

Si è conclusa formalmente ieri la 42° edizione dei soggiorni culturali che ha visto la partecipazione di 31 giovani sammarinesi, di età compresa fra i 18 anni e i 28 anni, provenienti da Argentina, Stati Uniti d’America, Francia, Belgio e anche dalla vicina Italia. Per le tre settimane di permanenza in Repubblica, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di frequentare lezioni mirate all’approfondimento della lingua italiana, delle peculiarità storiche e culturali della Repubblica. È stata anche l’occasione per i ragazzi di entrare in contatto con alcune realtà imprenditoriali sammarinesi. Nella mattinata di ieri, si è ufficializzato il termine del soggiorno in Repubblica attraverso la consegna, avvenuta a Palazzo Begni, degli attestati di partecipazione da parte del Direttore di Dipartimento Affari Esteri, Matteo Mazza, in rappresentanza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri. L’interessante iniziativa continua a rappresentare un appuntamento estivo particolarmente sentito dai giovani concittadini per l’opportunità di rafforzare il proprio legame con la madre patria, approfondendo la conoscenza dei valori che rappresentano tutt’ora il miglior simbolo della Repubblica all’interno della comunità internazionale. Anche quest’anno si rinnova la possibilità, per quattro giovani sammarinesi ritenuti meritevoli, di beneficiare di un ulteriore soggiorno in Repubblica in occasione della prossima edizione della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero che si terrà ad ottobre. Per l’anello argentino è stata nominata Malena Colazo Felici; per quanto riguarda la l’anello francofono Florent Beccarri; per l’Italia Giacomo Laino mentre per gli Stati Uniti Tess Censoni.

