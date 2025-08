Conclusa la 43^ edizione dei Soggiorni Culturali dei giovani sammarinesi residenti all'estero

Nella giornata di oggi si chiude formalmente la 43^ edizione dei soggiorni culturali che ha visto la partecipazione di 33 giovani sammarinesi, di età compresa fra i 18 anni e i 28 anni, provenienti dai tre dei quattro anelli: argentino, francofono, e statunitense. È stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ad ufficializzare il termine del soggiorno in Repubblica attraverso la consegna, avvenuta a Palazzo Begni, degli attestati di partecipazione. Nel corso delle tre settimane di permanenza nella Repubblica, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di seguire un programma formativo dedicato all’approfondimento della lingua italiana e alla scoperta degli aspetti storici e culturali che caratterizzano San Marino. L’esperienza ha saputo coniugare momenti di studio con attività ricreative, favorendo un clima di scambio e partecipazione. Tra queste, si segnala in particolare la partita di futsal che ha visto sfidarsi la Nazionale del Consiglio Grande e Generale e i ragazzi dei soggiorni culturali, in un’occasione di sport e convivialità particolarmente apprezzata. “L’interessante iniziativa continua a rappresentare un appuntamento estivo particolarmente sentito dai giovani concittadini per l’opportunità di rafforzare il proprio legame con la madrepatria, - ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - approfondendo la conoscenza dei valori che rappresentano tutt’ora il miglior simbolo della Repubblica all’interno della comunità internazionale.” Anche quest’anno si rinnova la possibilità, per tre giovani sammarinesi ritenuti meritevoli, di partecipare alla prossima edizione della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero che si terrà dal 10 al 12 ottobre prossimi. Per l’anello argentino è stato nominato Franco Cefarino Pividori della Comunità della Patagonia; per quanto riguarda l’anello francofono Louise Guenau della Comunità di Parigi; per gli Stati Uniti Alessandro Marco Sales Felici della Comunità di Detroit. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri esprime il proprio sentito ringraziamento alla tutor, al coordinatore, nonché a tutti i relatori e docenti che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile il pieno successo dell’edizione.

