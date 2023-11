Conclusa la nona sessione negoziale a Bruxelles Dei tredici allegati al centro della discussione di ieri quattro sono stati provvisoriamente chiusi, gli altri lo saranno a breve. Protocollo sui Servizi Finanziari al centro dei lavori odierni.

Conclusa la nona sessione negoziale a Bruxelles.

Si è svolto ieri e oggi, presso Palazzo Berlaymont a Bruxelles, il nono round negoziale dell’anno nell’alveo dell’Accordo di Associazione di San Marino all’Unione europea. La prima giornata era dedicata al confronto in formato bilaterale, la seconda - in ambito multilaterale - era incentrata sulla discussione di tematiche relative al testo istituzionale dell’Accordo e dei servizi finanziari. In bilaterale San Marino/Ue, il dibattito ha interessato tredici allegati, quattro dei quali provvisoriamente chiusi: Concorrenza, Aiuti di Stato, Riconoscimento qualifiche professionali e Servizi in generale. Per altri Allegati, come Materie veterinarie e fitosanitarie, Dogane, Agricoltura e Commercio, la chiusura avverrà nelle prossime settimane in forma scritta, una volta che le parti si saranno scambiate i reciproci riferimenti. Anche Statistica e Diritto societario giungeranno alla conclusione nelle prossime settimane, sempre per iscritto. Praticamente chiusi anche gli Allegati relativi a Libera circolazione dei lavoratori, Stabilimento delle persone e Diritto del lavoro, nelle modalità già illustrate dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari nella seduta del Consiglio Grande e Generale della scorsa settimana: le ultime osservazioni, discusse in giornata, verranno definitivamente approvate per iscritto nei prossimi giorni. Restano ancora alcuni punti da chiarire su Trasporti ed Energia, i cui aggiornamenti degli Allegati, trasmessi da parte della Commissione solo da poco, richiedono un po’ di tempo per la loro analisi. Progressi registrati anche nel coordinamento e nella revisione del Protocollo San Marino - documento che era sospeso da qualche anno e che necessitava di un lavoro di restyling - e sulla partecipazione di San Marino alle attività delle agenzie della Ue. Nella giornata dedicata al confronto Ue/San Marino/Andorra, il dibattito è servito a proseguire l’analisi del testo istituzionale, al fine di ripulire e aggiornare i contenuti corposi che disciplinano le cosiddette “regole del gioco”. Nel pomeriggio di oggi il focus della discussione è stato sul Protocollo relativo ai Servizi Finanziari: durante l’incontro sono state esaminate le richieste di chiarimenti avanzate dalle delegazioni dei due Stati e sono state presentate congiuntamente - da parte di San Marino e di Andorra - alcune proposte di integrazione al Protocollo. Al termine del confronto, la Commissione si è impegnata a inviare una nuova proposta di testo che verrà sottoposta ai due Stati associandi. Le parti hanno individuato nel 6 e 7 dicembre le date per la prossima sessione negoziale - che si svolgerà come di consueto a Bruxelles - con l’auspicio di giungere alla definizione di un testo parafabile.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri





