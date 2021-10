Conclusa la prima edizione del corso base per Volontari di Protezione Civile

Conclusa la prima edizione del corso base per Volontari di Protezione Civile.

Si è conclusa ieri mattina la prima edizione del corso base per Volontari di Protezione Civile, iniziato il 30 settembre alla presenza del Segretario di Stato agli Affari Interni, Elena Tonnini, e del Segretario di Stato per il Territorio e la Protezione Civile, Stefano Canti. Questa prima sessione ha formato il primo gruppo di trenta volontari, in ordine di presentazione di domanda; presto saranno calendarizzate le prossime edizioni del corso (novembre, dicembre), a cui saranno chiamati a partecipare ulteriori aspiranti volontari sia dei Gruppi dei Castelli sia delle Associazioni che hanno presentato domanda di preadesione. In base agli accordi siglati dalla Repubblica di San Marino con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile italiano e con la Regione Emilia Romagna, il corso base ha validità anche in Italia, nell'ottica della mutua collaborazione tra i due Stati nelle attività di protezione civile. Un ringraziamento speciale va alle Segreterie di Stato Territorio e Affari Interni per il supporto e la fattiva partecipazione, ai tecnici dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e ai volontari del Coordinamento Provinciale di Rimini che hanno tenuto le loro lezioni teoriche e pratiche con grandissima professionalità e disponibilità, e alla Sezione Antincendio della Polizia Civile di San Marino per la partecipazione alla lezione pratica finale. Infine ringraziamo e rivolgiamo le più vive congratulazioni a tutti i nuovi volontari che, avendo portato a termine il corso con grande impegno e interesse, da domani potranno affiancarci, in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile.

Cs Protezione Civile

I più letti della settimana: