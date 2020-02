Conclusa la prima edizione di “Vivere l’azienda”, l’iniziativa ideata da ANIS, CSdL e CDLS, in collaborazione con la Scuola Superiore e il Colorificio Sammarinese, volta ad avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro

Immedesimarsi in un contesto imprenditoriale, testare le proprie conoscenze e cercare di realizzare le proprie idee: sono queste alcune delle esperienze che gli studenti del V anno del Liceo Economico Aziendale hanno potuto provare in queste settimane grazie a “Vivere l’azienda”, la nuova iniziativa ideata e organizzata da ANIS, CSdL e CDLS, in collaborazione con la Scuola Superiore di San Marino e il Colorificio Sammarinese, volta ad avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. Il progetto formativo, coordinato dal Dott. Roberto Parma, responsabile di INforma, la struttura di formazione di ANIS, ha coinvolto gli studenti del V anno, con lo scopo di stimolare lo sviluppo di competenze imprenditoriali, organizzative e trasversali attraverso il confronto diretto con professionisti implicati nel mondo aziendale. Attraverso un’esperienza simulata d’impresa (i ragazzi hanno formato 5 gruppi e ogni gruppo è stato chiamato a ideare e sviluppare un’idea imprenditoriale), gli studenti si sono immedesimati nel contesto aziendale, sviluppando la capacità di cogliere problemi, individuando soluzioni reali e suscitando domande per favorire una comprensione pratica delle materie affrontate nel percorso scolastico.

Le prime quattro giornate si sono svolte all’interno di un laboratorio didattico allestito nella sede di ANIS, dotato di PC con connessione Internet e con istallati il sistema operativo Windows e il pacchetto Office. Per l’occasione sono stati coinvolti formatori/consulenti senior esperti negli ambiti aziendali. Partner tecnologici del progetto sono stati: Overview che ha messo a disposizione il software gestionale Mexal durante le lezioni in aula e Botika che ha spiegato agli studenti l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali. Per comprendere, infine, come ciò che è stato simulato in aula avviene realmente all’interno delle aziende, i ragazzi hanno fatto visita a un’attività industriale del territorio, il Colorificio Sammarinese, nella giornata del 31 gennaio: grazie al Direttore Commerciale Davide Camoletti, gli studenti verranno introdotti nelle dinamiche aziendali a partire dalle strategie commerciali e di marketing, passando per la conoscenza dei vari processi interni, dal reparto Ricerca e Sviluppo con la visita al nuovo laboratorio, per arrivare ai prodotti finiti. Al termine del percorso didattico, il 13 febbraio, gli studenti coinvolti hanno presentato ai colleghi delle classi IV (a cui verrà destinata la seconda edizione di “Vivere l’azienda”, l’anno prossimo) i progetti d’impresa sviluppati nei giorni precedenti. Si tratta di sei idee su cui gli studenti, partendo da una mission specifica, hanno elaborato dei business plan, arrivando a ipotizzare sia i costi sia prezzi di vendita dei loro prodotti e servizi.

Il gruppo formato da Canghiari Alessandro, Della Bartola Enrico, Maestrini Elia, Maestrini Matteo e Tamagnini Raffaele ha ideato “Fiturself”, una piattaforma digitale per rendere lo shopping online più facile e sicuro fornendo un modello 3D per vedere, e provare, su se stessi il capo desiderato.

Il gruppo formato da Aliaj Anthony, Brandi Federico, Chiaruzzi Elia, Mazzini Matteo, Gennari Paolo e Santi Filippo ha ideato “Soap One”, un’azienda che produce e vende, attraverso distributori self service, detergenti ecosostenibili in contenitori riutilizzabili, facendo risparmiare tempo e denaro ai propri clienti, con un’attenzione spiccata all’ambiente.

Il gruppo formato da Giuccioli Jacopo, Guerra Aurora, Guidi Elisa, Lonfernini Edoardo e Pellegrini Thomas ha ideato “Luxury Sponsor”, una società di intermediazione che permette l’incontro tra grandi aziende della moda e del lusso con personaggi sportivi di fama nazionale e internazionale.

Il gruppo formato da Baietti Lorenzo, Ghiotti Lorenzo, Muccioli Lorenzo, Pierleoni Tommaso e Volpinari Francesco ha ideato “Innotech”, un’azienda di produzione specializzata in oggetti e servizi per chi ha difficoltà motorie e disabilità, come il bastone smart, dotato di GPS e connessione internet per avvisi di emergenza.

Il gruppo formato da Gasperoni Sofia, Gatti Matteo, Guidi Alex, Lettoli Sara e Fiorentino Nicolas ha ideato “Drone Livery”, un sistema di consegna a domicilio della spesa tramite i droni.

Il gruppo formato da Canuti Sara, Fabbri Alessia, Paesini Lorenzo, Rossi Rosanna e Vivoli Rebecca ha ideato “Service Matching”, una piattaforma che, sulla falsariga di una community social, faccia incontrare la richiesta di piccoli lavori occasionali e l’offerta degli stessi da parte di giovani selezionati e affidabili.

I promotori dell’iniziativa, intervenendo alla giornata finale, hanno espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, annunciando fin da subito la riproposizione della stessa l’anno prossimo. “I giovani sono il nostro più grande investimento”, ha spiegato il Dirigente Scolastico Giacomo Esposito, “e ringrazio i promotori di questa iniziativa, che ha dato vita a una sinergia tra Scuola Superiore e mondo del lavoro davvero importante”. Inoltre, “la finalità orientativa è molto significativa, perché ha permesso di toccare con mano come funziona un’azienda, un cambio di prospettiva molto salutare, che permette di trovare soluzioni inedite e prendere decisioni consapevoli, sul lavoro ma anche nella vita”.



