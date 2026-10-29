Conclusa la prima esperienza della visita guidata “Sulle tracce della libertà"

Si è svolta con entusiasmo e partecipazione la prima esperienza del percorso educativo "Sulle tracce della libertà", l'iniziativa rivolta agli alunni della Scuola Primaria che accompagna i più giovani alla scoperta della storia, dell'identità e dei valori fondanti della Repubblica di San Marino attraverso un coinvolgente itinerario nel cuore del Centro Storico.

Primi protagonisti del progetto sono stati gli alunni delle classi quinte della Scuola Elementare “L'Olivo” di Falciano e “Arcobaleno” di Cailungo, che hanno preso parte all'esperienza vivendo un'autentica avventura educativa tra storia, memoria e scoperta del patrimonio culturale sammarinese.

Il percorso segue fedelmente quello narrato nel volume "Sulle tracce della libertà", scritto dall’insegnante Elena Carattoni ed edito dalla casa editrice sammarinese Gaby Books, specializzata nella pubblicazione di libri per l'infanzia. L'opera, sostenuta dal patrocinio della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, della Segreteria di Stato per il Territorio e della Segreteria di Stato per il Turismo, propone una narrazione coinvolgente che conduce i giovani lettori attraverso i luoghi più rappresentativi della Repubblica, valorizzando il concetto di libertà quale elemento fondante della storia e dell'identità sammarinese.

Seguendo le vicende narrate nel libro, i bambini hanno percorso alcuni dei siti più significativi del Centro Storico, da Porta San Francesco alle Tre Torri, passando per Piazza della Libertà, Palazzo Pubblico e la Basilica del Santo. Attraverso racconti, indovinelli, prove di osservazione e momenti di confronto, gli alunni hanno approfondito il significato di valori quali libertà, collaborazione, senso di appartenenza e cittadinanza attiva.

La visita è stata condotta dalla guida turistica Anna Chiara Macina, per conto della società Guide Turistiche e Cultura S.r.l, che ha accompagnato gli studenti lungo l'itinerario favorendo il dialogo e la partecipazione attiva dei piccoli cittadini.

L'esperienza si è conclusa con un momento di riflessione condivisa dedicato al valore della libertà e alla conoscenza della propria comunità, a conferma della naturale vocazione di un progetto che è animato dalla volontà di coniugare educazione, cultura e valorizzazione del patrimonio storico della Repubblica.

Il percorso rappresenta inoltre un significativo strumento di promozione territoriale, in grado di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza consapevole dei luoghi simbolo del Titano, rafforzando il legame tra patrimonio culturale, identità nazionale e sviluppo turistico sostenibile. Attraverso il coinvolgimento delle scuole, l'iniziativa contribuisce infatti a trasmettere alle giovani generazioni il valore della storia sammarinese e a promuovere una sempre maggiore consapevolezza dell'unicità del Centro Storico, riconosciuto patrimonio dell'umanità.

"Sulle tracce della libertà" partendo dal racconto e dall'esperienza diretta dei luoghi, offre ai bambini l'opportunità di diventare piccoli ambasciatori della storia, dei valori e delle bellezze della Repubblica di San Marino.

c.s. Guide Turistiche e Cultura S.r.l.











