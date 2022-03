Conclusa la stagione teatrale della Sala Polivalente Auditorium Little Tony

Dopo due mesi intensi di spettacoli per adulti (occhi sul teatro) e per bambini (piccoli sguardi) si è conclusa la Stagione teatrale delle Sala Polivalente organizzata dalla Giunta di Castello di Serravalle, capitanata dai direttori artisti Mauro Granaroli e Rosalinda Renzini. La stagione, dopo due anni di inattività, ha riportato alla luce l'auditorium Little Tony dove è stato riscontrato un ottimo successo che a partire dalla prima serata è andato sempre più in crescendo toccando il picco con lo spettacolo comico due personcine ammodo. Una rassegna articolata che seppur rimanendo sul filo della comicità ha portato in scena più stili quali l'improvvisazione teatrale, shakespeare, stand up comedy, clown, magia, recital e infine uno spettacolo bilingue (italiano e inglese) per i più piccoli. Il direttore artistico ci tiene a ringraziare tutti gli artisti, che di buon grado, hanno accettato di venire in scena qui a San Marino e ovviamente tutte le persone che con il loro immenso calore hanno portato applausi, allegria, convivialità e popolato il teatro in questo momento storico, <> dice Mauro Granaroli. Infine concludiamo con una piccola anticipazione che ci hanno concesso sulla prossima stagione Teatrale, essa si aprirà con lo spettacolo in LIS (Lingua Italiana dei Segni) e Italiano adatto sia a un pubblico udente che sordo, organizzato in collaborazione con l'Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi. Si prospetta quindi una nuova Stagione innovativa, scoppiettante e adatta a tutti.

c.s. Mauro Granaroli, direttore artistico e volontario della Giunta di Castello di Serravalle

