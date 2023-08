Conclusa Musicarte 2023 con il concorso di composizione secondo Orizzonte Musica - Primo premio non assegnato

Conclusa Musicarte 2023 con il concorso di composizione secondo Orizzonte Musica - Primo premio non assegnato.

Lunedì 7 agosto nella Sala dell’Arengo del Castella Malatestiano di Longiano, si è svolta la seconda edizione del Concorso di Composizione “Secondo Orizzonte - Musica” dedicato al centenario del poeta e scrittore Tito Balestra, organizzato dall’omonima Fondazione e dai San Marino International Music Summer Courses. La commissione presieduta da Flaminio Balestra e Augusto Ciavatta, insieme ai musicisti Lorenzo Pagliei, Marco Ignoti e Liga Liedskalnina, ha assegnato il secondo premio a Giovanni Frison con “Voi lo sapete cos’è il vuoto”, il terzo ex equo a Ruggero Laganà (Tre poesie su un vocalizzo ed un finale ) e Filippo Scaramucci (Vita vana), tutte le composizioni premiate hanno usato poesie di Tito Balestra.

Il Concorso ha chiuso la programmazione di MUSICARTE 2023, un cartellone ricco di spunti, di incontri, di musica. Quando si parla di successo si pensa a quello della critica, del pubblico, poi c’è quello, se si può dire, dell’anima, delle cose importanti, fatte bene, che lasciano buone sensazioni e stimoli di riflessione. MUSICARTE 2023 è stata una programmazione di successo. Il meraviglioso concerto di Rodolfo Rossi e John Kenny a Longiano, gli incontri e il confronto con due giganti della composizione di ieri e di oggi Giacomo Manzoni e Mauro Lanza, lo strepitoso “Concerto Orientale” del New Music Project Ensemble per la Sagra Malatestiana di Rimini con Liga Liedskalnina ed Elisa Prosperi, l’incontro con giovani compositori elettronici curati da Lorenzo Pagliei in collaborazione con il Conservatorio di Vicenza, l’omaggio a Ligeti del pianista Andrea Corazziari per Sagge sono le Muse, le prime assolute di New Music Project al Teatro Concordia ed infine, appunto, il Concorso di Composizione. Una programmazione intensa dove l’incontro con i compositori (“Meet the Composer”) è stato reale e fisico. Una programmazione notata positivamente dagli addetti ai lavori che hanno riconosciuto in questa proposta un’assoluta peculiarità di interesse nazionale, proprio perché legata ad un progetto formativo sulla musica contemporanea (New Music Project di San Marino).

Come già detto “l’antica terra della libertà”, grazie all’intuizione ed al lavoro del M° Augusto Ciavatta, per qualche settimana è diventata anche la “terra” dove “proporre storie, esperienze, vite, punti di vista, metodi di lavoro antichi e futuristici, per capire e far capire, in modo asettico ed oggettivo, cos’è l’arte, la musica, la cultura al tempo d’oggi. Ci auguriamo che questi incontri diventino sempre più patrimonio di tutti e non solo di pochi addetti ai lavori”.



Comunicato stampa

Camerata del Titano

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: