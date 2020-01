Conclusa settima edizione master medicina geriatrica: venerdì la consegna degli attestati ASGG

Venerdì 24 gennaio si svolgerà a San Marino la consegna degli attestati ASGG ai Diplomati 2019 del Master di Secondo Livello in Medicina Geriatrica: un importante appuntamento che segna la conclusione della 7° edizione di questo corso che l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino organizza insieme con l’Università di Ferrara, grazie alla collaborazione con la ASGG – Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria. Il Master si è imposto nel panorama della Formazione per il focus sulle patologie correlate all’invecchiamento e sul loro trattamento. Un progetto nato per fornire le nozioni essenziali della Medicina Geriatrica ai camici bianchi di tutta la penisola che operano quotidianamente con pazienti anziani. La consegna degli attestati ASGG si svolgerà alle ore 09.00 presso il World Trade Center di Dogana e vedrà la presenza di illustri relatori: il Dr. Carlo Renzini, Presidente ASGG, il Prof. Giovanni Zuliani (Università di Ferrara) Direttore del Master e Presidente del Comitato Scientifico ASGG, ed il decano del corpo docente, Prof. Domenico Cucinotta, docente del Master e Presidente del Comitato Scientifico ASGG. Confermata la presenza del Segretario Industria, Artigianato e Commercio Fabio Righi e di altri rappresentanti delle Istituzioni. Un momento importante che sancirà anche l’inizio dell’ottava edizione di questo corso, che ha all’attivo già oltre 105 diplomati e ne vedrà altri 21 iniziare il percorso formativo.