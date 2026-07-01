Concluse le riprese del nuovo film di trasmetto.it: la Repubblica di San Marino e Rimini protagoniste di una nuova produzione cinematografica

Si sono ufficialmente concluse le riprese del nuovo lungometraggio prodotto dalla casa di produzione riminese trasmetto.it, scritto e diretto da Giuseppe Andreozzi. Un progetto cinematografico che mette al centro il delicato e universale rapporto tra padri e figli, intrecciando finzione e realtà in un racconto intenso, capace di esplorare le dinamiche familiari e le fragilità umane attraverso il linguaggio del cinema. L'opera è realizzata con il Patrocinio non oneroso della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, a conferma dell'attenzione rivolta alle produzioni audiovisive e inerenti al settore cineturismo, che valorizzano il territorio e ne promuovono il patrimonio turistico, culturale e paesaggistico. Alla realizzazione del film ha preso parte una troupe composta da professionisti del settore, tra cui Pasqualetto, Raggi e Schiavoni. La presa diretta, il sound design e il doppiaggio sono stati curati da SOS Media Lab, con Simone Sartini e Sean Crisafulli, mentre la colonna sonora originale porta la firma di Stefano Perilli (Peroz). Il cast riunisce numerosi interpreti della Repubblica di San Marino, tra cui Loris De Angelis, Marco Schiavi, Alessandro Riccardi, Michele Giuliani e Lorenzo Cellarosi, affiancati da Emil Braschi, Lara Cedrini, Thomas Rosania, Berto Mazzotti, Agostina Giommi, Loredana Giacomini e Anna Solvesi. Particolarmente significativo è stato anche il coinvolgimento della comunità sammarinese. Decine di comparse hanno partecipato alle scene girate lungo lo Stradone di Città e presso il bar e la storica pista di pattinaggio del Campo Bruno Reffi, contribuendo a trasformare alcuni dei luoghi più rappresentativi della Repubblica in un vero set cinematografico. Fondamentale è stata inoltre la collaborazione della Federazione Sammarinese Roller Sports, grazie alla quale la pista di pattinaggio del Campo Bruno Reffi, recentemente ristrutturata, è tornata a rivivere il fascino dei suoi anni più intensi. Un luogo simbolo della socialità sammarinese che ha fatto da cornice a scene dal forte valore evocativo, restituendo sullo schermo atmosfere e ricordi legati a intere generazioni che proprio lì si ritrovavano per pattinare. Il film racconta la storia di una piccola troupe impegnata nella realizzazione di un cortometraggio a bassissimo budget. Un imprevisto durante le riprese costringerà il gruppo a confrontarsi con un sottile confine tra finzione e realtà, facendo emergere ferite familiari, rapporti irrisolti ed esperienze personali che finiranno per trasformare nel profondo i protagonisti. La produzione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del settore audiovisivo sammarinese, consolidando la collaborazione tra San Marino e Rimini e promuovendo il dialogo tra istituzioni, professionisti del cinema e territorio. Un'iniziativa che vuole valorizzare le competenze locali, offrendo al contempo nuove opportunità di promozione culturale e turistica della Repubblica di San Marino. Con la conclusione delle riprese, il progetto entra ora nella fase di post-produzione, in previsione della prossima partecipazione ai principali festival cinematografici e della successiva distribuzione.

C.s. - Segreteria di Stato al Turismo







