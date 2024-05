Conclusi gli incontri tra D-ML e le altre forze politiche: abbiamo ben chiaro su cosa occorre lavorare per il paese

Conclusi gli incontri tra D-ML e le altre forze politiche: abbiamo ben chiaro su cosa occorre lavorare per il paese.

Nella giornata di ieri, mercoledì 15 maggio, si sono conclusi i nostri incontri con tutte le altre forze politiche. Dopo Libera/PS e PSD, abbiamo infatti incontrato PDCS e Alleanza Riformista, Movimento Civico RETE, Repubblica Futura e Demos: i confronti sono stati tutti caratterizzati da un dialogo franco, nell’approfondire i temi ritenuti prioritari per il futuro della Repubblica. Da parte nostra è stato ribadito in tutti i casi un approccio che riteniamo fondamentale, ossia il voler garantire una base forte, costituita da un futuro economico roseo per il Paese, su cui poggiare politiche sociali vere, necessarie per tutti i cittadini sammarinesi. Ci siamo quindi confrontati - nell’ottica di individuare possibili sinergie sul lungo periodo - sulle proposte relative allo sviluppo economico, che dovrà essere impostato in maniera coordinata con tutte le altre politiche dello Stato per trovare e garantire un nuovo equilibrio al bilancio pubblico, in continuità con i progetti e le nostre idee già presentati più volte in tema di innovazione, digitalizzazione e transizione energetica, di benessere sociale delle persone e di ripristino di una sanità di alto livello, di tutela della democrazia e dello stato di diritto, di politiche a sostegno delle famiglie, del grave pericolo dell’astensionismo, dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Per quanto il ciclo di incontri si sia concluso, riteniamo fondamentale – e sarà per noi determinante – osservare attentamente il comportamento delle altre forze politiche nelle settimane che ci aspettano, perché per raccogliere del buon frutto occorre prima seminare, poi prendersi cura della pianta affinché cresca. Quanto sta accadendo in questi giorni che precedono l’avvio della campagna elettorale, in termini di rispetto della legge in materia di propaganda, non è di certo un buon inizio, ma confidiamo che volendo si possa migliorare.

