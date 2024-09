Conclusione 17^ Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa

La 17^ Conferenza dei Presidenti dei Piccoli Stati d’Europa si è conclusa venerdì 27 settembre con l’approvazione della risoluzione finale.

La risoluzione tiene conto della discussione tenuta nelle tre sessioni riguardo al cambiamento climatico, il multilateralismo e l’immigrazione. La Delegazione sammarinese, composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli e Carlotta Andruccioli in rappresentanza dei Capitani Reggenti, è intervenuta su ogni tematica ed è stato inserito nella Dichiarazione Finale l’emendamento proposto al fine di scambiarsi le esperienze sulle best practices rispetto all’utilizzo delle energie rinnovabili ed al risparmio energetico.

La Delegazione sammarinese ha intrattenuto degli incontri bilaterali con i Presidenti dei Parlamenti del Liechtenstein, di Andorra e di Malta.

Al centro dell’incontro bilaterale con il Sindic General di Andorra Carles Enseñat Reig è stato il tema della comune partecipazione all’Accordo di Associazione e lo stato di avanzamento del processo di ratifica, nonché la preparazione all’implementazione dell’Accordo stesso.

Durante l’incontro con il Presidente del Landtag del Liechtenstein Albert Frick si è appreso dell’impegno che il loro Parlamento dedica all’applicazione dell’Accordo di Spazio Economico Europeo, la cui entrata in vigore risale al ’94.

Con il Presidente del Parlamento di Malta Angelo Farrugia si sono riaffermati gli elementi di comunanza e forte amicizia tra i due Paesi. Al centro del confronto, vi sono poi state la futura posizione di San Marino quale Paese associato alla UE e la collaborazione, prima nella storia, che si instaurerà tra il Consiglio Grande e Generale ed il Parlamento Europeo. Il Presidente Farrugia ha assicurato la vicinanza e l’assistenza del suo Paese quale membro dell’Unione Europea, con ventennale esperienza. Durante l’accoglienza presso l’Ufficio del Presidente Farrugia, la Delegazione ha fatto dono di una stampa con dedica dei Capitani Reggenti per celebrare il 60° anno di indipendenza di Malta, avvenuta il 21 settembre 1964.

In tutti i bilaterali, l’occasione è stata altresì utile per confrontarsi sulle modalità di lavoro dei propri Parlamenti.

Durante i lavori, le Delegazioni di Cipro e Monaco hanno espresso la loro volontà di organizzare, rispettivamente, la prossima Conferenza Annuale e quella del 2026.



Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale