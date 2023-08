Conclusione Centri Estivi, i ringraziamenti del Dipartimento Istruzione

Si sono conclusi a fine luglio i Centri Estivi organizzati dal Dipartimento Istruzione. I Centri Estivi, organizzati all’insegna dell’inclusione, dello sport e della cultura straniera, hanno riscosso grande interesse da parte dei giovani partecipanti. L’offerta formativa e ricreativa ha spaziato dalla lingua e cultura giapponese con ampia varietà di laboratori legati alla cultura nipponica in parallelo con le nozioni di base della lingua, quali: la realizzazione degli origami, dell’arte e decorazione delle canne di bambù, i segreti del disegno manga, fino a conciliare alcune discipline sportive con le lingue francese e spagnolo. Durante le settimane i ragazzi si sono avvicinati a vari sport anche diversi da quelli praticati durante tutto l’anno grazie al sostegno dalle varie federazioni. Si ringraziano per la disponibilità: la Federazione Pesca Sportiva, Tiro a segno, Tennis, Calcio, Judo, Tennis tavolo, Rugby, Bowling, Sollevamento pesi. Altra novità che ha arricchito le proposte di quest’anno è la partecipazione del Centro Naturalistico con escursioni alla scoperta delle bellezze del territorio unite a corsi di connessione con la natura e con se stessi attraverso la pratica dello yoga grazie all’Associazione Casa dello Yoga. Si sono conclusi anche i centri estivi nelle Scuole dell’Infanzia ed Elementari, fatta eccezione per alcune sedi che rimarranno aperte fino al 25 agosto. Anche per più piccini, approfondimento della lingua e della cultura straniera attraverso le linee guida del Pluringuismo, della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e novità assoluta, introduzione di laboratori di stuntman/stuntwoman grazie alla collaborazione con Stunt Kids. Quest’ultimo ha condotto i bambini e le bambine nel mondo del cinema e della recitazione attraverso giochi di movimento, esercizio fisico, nozioni di acrobatica. Tutte le attività eseguite incoraggiano i bambini a collaborare tra loro, a fare squadra, a sviluppare la percezione di sé, dell’altro e dello spazio intorno a loro. L’ampliamento dell’offerta estiva dedicata agli alunni delle Scuole Medie già dallo scorso anno, apre una nuova strada alla scoperta del movimento, dello sport e dei valori olimpici.

C.s. Dipartimento Istruzione