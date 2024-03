Conclusione della IV stagione di Scuola di Formazione Politica dei GDC: La lezione di Ettore Gotti Tedeschi Celebra il coinvolgimento Giovanile

Siamo entusiasti di annunciare il brillante termine della quarta stagione della Scuola di Formazione Politica, un’importante iniziativa dei GDC volta a promuovere la crescita e la formazione dei propri giovani che hanno deciso di impegnarsi politicamente. La recente lezione del prof. Ettore Gotti Tedeschi ha segnato un momento molto significativo all’interno di questo percorso formativo.

Il dinamico ed appassionato coinvolgimento dei giovani partecipanti ha ulteriormente arricchito questa esperienza. Tale partecipazione evidenzia il profondo interesse della gioventù sammarinese nel comprendere l’attuale scenario politico, interno, ma anche internazionale.

La lezione di Gotti Tedeschi ha offerto un’opportunità senza pari, sia nell’approfondimento, sia nella comprensione del contesto politico e delle attuali sfide che veicolano in questo ambito. La sua grande esperienza nelle materie economico-finanziarie e la sua visione dell’attuale situazione geopolitica del mondo hanno notevolmente contribuito al dibattito, fornendo spunti preziosi per il futuro coinvolgimento politico dei partecipanti.

Riteniamo fermamente che la formazione politica sia cruciale per il progresso della società e che il coinvolgimento attivo dei giovani sia fondamentale per plasmare un futuro politico più inclusivo e responsabile. Il Movimento giovanile del PDCS continuerà a sostenere queste iniziative volte a promuovere una partecipazione politica informata e consapevole dei nostri giovani.

Un ringraziamento speciale va anche al prof. Markus Krienke, il quale ha fornito un supporto fondamentale lungo questo percorso, offrendo la propria disponibilità e mettendo a nostra disposizione mezzi e strumenti indispensabili per approfondire la visione politica. Inoltre, desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla fondazione De Gasperi, alla fondazione Konrad-Adenauer, al PDCS che hanno generosamente contribuito a rendere possibile l’organizzazione di questi eventi.

Un profondo apprezzamento infine va a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa IV Stagione di Scuola di Formazione Politica. Guardiamo con fiducia e determinazione verso il futuro, consapevoli che i frutti del nostro impegno continueranno a crescere con la speranza di ispirare nuove generazioni e di indebolire piano piano quella distanza che oggi separa la politica dai giovani.



