Conclusione della prima fase del Progetto “Il Bosco che verrà: una classe un bosco” promosso dalla Scuola Media.

Martedì 29 marzo, nell’area ricevuta in concessione, dalla Segreteria al Territorio, situata in zona “La Ciarulla” nelle adiacenze dell’impianto sportivo del Tiro a Volo è stata completata la messa a dimora delle prime 700 piantine del progetto di forestazione “Il Bosco che verrà”, ideato e promosso dalla Scuola Media di San Marino. Nelle operazioni di piantagione sono state coinvolte direttamente 23 classi delle due sedi di Fonte dell’Ovo e Serravalle. Sono state messe a dimora piante di più specie arboree ed arbustive autoctone, per realizzare uno spazio ad alta biodiversità. Questa prima realizzazione darà anche indicazioni sulle specie con migliori possibilità di attecchimento. Le specie arboree utilizzate: roverella, orniello, frassino ossifillo, acero campestre, acero minore, tamerice, bagolaro, leccio, pero selvatico, melo selvatico, mirabolano, sorbo domestico, nespolo. Specie arbustive utilizzate: ginestra odorosa, sanguinello, prugnolo, olivello spinoso, rosa canina, spino cervino, lentaggine. La scelta delle specie è stata anche dettata dalla disponibilità dei vivai forestali. Ora rimaniamo in attesa di un andamento stagionale favorevole! Come tutti, in campagna, attendiamo delle piogge che favoriscano l’attecchimento. Ci si sta organizzando per garantire, comunque, qualche intervento di irrigazione di soccorso. Il progetto, di durata almeno triennale, proseguirà anche nei mesi successivi. Nell’autunno prossimo si prevede di intervenire con la sostituzione delle piantine che non avranno attecchito, e l’individuazione e preparazione per la piantagione di una nuova area. I fondi che sono stati raccolti e che verranno raccolti, saranno utilizzati per l’acquisto di piantine forestali, mezzi tecnici, e ripagare alcuni interventi di manutenzione come ad esempio l’irrigazione. L’avvio e la realizzazione del progetto sono stati resi possibili grazie al contributo delle famiglie e degli alunni della Scuola Media ma anche alle donazioni ricevute da alcune aziende e associazioni della Repubblica: CSDL, TITANKA spa, BP Holding - Overwiev, Med Cartotecnica srl, Concessionaria Reggini Spa, Bioagrotech srl, Agrigarden srl, Energreen srl, Consorzio Terra di San Marino. Ringraziamo inoltre la Segreteria al Territorio per la concessione del terreno, l’UGRAA, l’AASLP e la Federazione Tiro a Volo per il prezioso supporto logistico.

c.s. Vice Dirigente scolastico, Prof. Marco Magalotti

