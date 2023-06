Conclusione percorso didattico “Ma che bel Castello: il sito archeologico della Tanaccia”

Nelle giornate di giovedì 1 giugno e venerdì 2 giugno 2023 si è concluso il percorso didattico “Ma che bel Castello: il sito archeologico della Tanaccia”. Sul crinale del Monte Titano, in località Tanaccia, era presente un’area di culto frequentata dall’ età preromana alla prima età imperiale. Il culto era legato alla presenza di una piccola grotta, in cui si ipotizza stillassero acque ritenute curative; su uno sperone roccioso sovrastante la grotta venivano infisse statuette di offerenti in bronzo portate dai pellegrini. Tra le altre offerte lasciate dai devoti alla divinità della Tanaccia anche monete e fittili anatomici, ex voto che riproducevano parti del corpo di cui veniva chiesta la guarigione. Il percorso didattico, biennale, è stato curato dalla Sezione Archeologica e dalla Sezione Didattica degli Istituti Culturali, Musei di Stato ed ha coinvolto le attuali classi 5A e 5B della Scuola Elementare di San Marino. Scopo dell’attività: contribuire, attraverso la lettura del territorio e del paesaggio, alla conoscenza, valorizzazione e tutela del sito archeologico della Tanaccia. Dopo lo studio di mappe e carte geografiche del territorio, si è cercato di favorire nei bambini e nelle bambine partecipanti la consapevolezza di essere parte della storia della comunità di appartenenza. E’ stato presentato il sito della Tanaccia ed i bambini e le bambine hanno realizzato con l’argilla un loro ex-voto. In previsione della rievocazione storico-didattica conclusiva sul posto, si è parlato dell’abbigliamento in età romana e ogni bambino e bambina ha realizzato una “bulla”, un contenitore per amuleto portafortuna che veniva portato al collo durante l’infanzia. Nell’incontro finale, grazie alla collaborazione della Associazione LAPIS che ha messo a disposizione costumi storici di tuniche e toghe, gli studenti partecipanti hanno simulato un momento dell’antico culto della Tanaccia. Al tempo stesso, in un’ottica di educazione alla cittadinanza, le classi 5A e 5B e le loro insegnanti si sono fatte promotrici di una istanza di Arengo (istanza n. 21 del 2 aprile 2023) per chiedere la valorizzazione e favorire la leggibilità e la comprensione a tutti del sito archeologico della Tanaccia. L’istanza è stata esaminata ed approvata dal Consiglio Grande e Generale il 24 maggio 2023.