Concluso con successo il Pellegrinaggio Equestre “Sulle Orme di San Francesco” – San Marino – Assisi, 6–12 settembre

Si è concluso il 12 settembre, con l’arrivo presso la Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi, il Pellegrinaggio Equestre “Sulle Orme di San Francesco”, iniziativa promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e dalla Federazione Ippica Sammarinese, nell’ambito del ricco calendario di appuntamenti celebrativi dell’800° anniversario della morte del Santo di Assisi. Cinque cavalieri sammarinesi – Pierpaolo Donati, Claudia Bollini, Floriano Andreini, Marco Guidi e Paolo Berardi – hanno percorso in sette tappe un itinerario che ha unito idealmente San Marino ad Assisi, attraversando i paesaggi dell’Appennino centrale e toccando luoghi di profonda spiritualità come Mercatello sul Metauro, Apecchio, Pietralunga, Gubbio e Valfabbrica. Il pellegrinaggio ha rappresentato un’esperienza di devozione, sport e valori universali, incarnando lo spirito francescano attraverso un cammino lento e rispettoso del Creato. L’iniziativa rappresenta un omaggio all’attualità del messaggio di San Francesco, proiettando la Repubblica di San Marino nel segno di un turismo sostenibile e spirituale, attento alla natura e alla custodia dei paesaggi. L’arrivo dei cavalieri è stato accolto con una cerimonia solenne alla presenza delle autorità civili ed ecclesiastiche, il rapporto tra Assisi e la Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino è fondato infatti su un Protocollo di collaborazione dedicato al Turismo della spiritualità, nato per valorizzare i legami storici e spirituali tra i due territori. Presenti alla Cerimonia, in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo il Direttore del Dipartimento Turismo Filippo Francini e Lorena Ruffilli. Tra i partecipanti Valter Stoppini, Sindaco di Assisi, e Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo e Marketing Territoriale, Fra Marco, Padre Custode della Comunità Francescana, e Fra Giulio Cesareo, Direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento. Durante la cerimonia si è svolto lo scambio dei doni ufficiali tra la delegazione sammarinese e le autorità ospitanti, seguito da un momento di preghiera presso la Tomba di San Francesco e dalla registrazione delle credenziali presso lo Statio Peregrinorum. Particolarmente significativo è stato anche il gesto di consegna ai Frati della Basilica delle nuove emissioni filateliche e numismatiche dedicate a San Francesco, realizzate da Poste San Marino, a suggello del legame spirituale e culturale che unisce la Repubblica di San Marino alla città di Assisi.

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo:

Il pellegrinaggio equestre da San Marino ad Assisi rappresenta un segno concreto di unione e amicizia tra comunità, ma anche un messaggio universale di pace, fraternità e rispetto del Creato. La partecipazione dei nostri cavalieri e il calore dell’accoglienza ricevuta ad Assisi testimoniano come il turismo possa diventare veicolo di valori e di spiritualità, rafforzando l’identità della Repubblica e il suo impegno nella promozione di un turismo lento e sostenibile. È un’esperienza che resterà impressa nella memoria collettiva e che ci invita a proseguire sulla strada della condivisione e della custodia dei beni più preziosi: la natura e la vita.

Filippo Francini- Direttore di Dipartimento della Segreteria di Stato per il Turismo:

L’arrivo dei nostri cavalieri presso la Basilica di San Francesco suggella non solo un cammino di devozione e di rispetto per il Creato, ma anche il legame profondo che unisce la Repubblica di San Marino alla città di Assisi. La collaborazione avviata attraverso il Protocollo dedicato al turismo della spiritualità trova oggi una testimonianza concreta, un percorso che unisce comunità, istituzioni e territori. Questo Pellegrinaggio ci ricorda che il turismo non è soltanto movimento di persone, ma può diventare veicolo di valori universali e di memoria condivisa, sotto l’egida della valorizzazione delle radici che accomunano i territori.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo







