Concluso con successo il test del servizio di pagamento con la SMaC Card presso la mensa dei Tavolucci

Concluso con successo il test del servizio di pagamento con la SMaC Card presso la mensa dei Tavolucci.

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, assieme a Poste San Marino S.p.A., comunica l’esito positivo dell’attività di test del servizio di pagamento con la SMaC Card presso la mensa dei Tavolucci avviata lo scorso 25 settembre a seguito dell’installazione di un nuovo software gestionale. Attivato inizialmente presso una sola postazione, il servizio è stato successivamente esteso alla seconda cassa. La fase di test si è conclusa ieri con successo. Il cronoprogramma per il completamento della funzionalità e l’abilitazione quindi del servizio presso tutte le mense del territorio sarà definito e comunicato entro la fine del mese di ottobre. La Segreteria desidera ringraziare per la fattiva collaborazione CAMST e il Fondo Servizi Sociali. Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla consultazione del sito www.sanmarinocard.com.

C.s. Segreteria di Stato per le Finanze e Poste San Marino S.p.A

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: