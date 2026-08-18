Concluso il 4° Campo Nazionale Scout dell'A.G.E.C.S.

Si è concluso il 16 agosto scorso a Giarola Valsecchia (RE) il quarto campo nazionale dell’Associazione Guide e Esploratori Cattolici Sammarinesi, che ha avuto avvio il 6 agosto con i 3 reparti di Guide ed Esploratori (ragazzi tra gli 11 e i 16 anni), seguiti l’8 agosto dai 3 clan di Rover e Scolte (ragazzi tra i 16 e i 21 anni), raggiunti infine nella giornata di domenica 9 dai 3 branchi dei Lupetti e Lupette (bambini tra gli 8 e gli 11 anni). I partecipanti sono stati circa 280 tra bambini, ragazzi, giovani, educatori e volontari che hanno vissuto l’avventura confrontandosi sui temi del campo: conoscere sé stessi, condividere con gli altri, aprirsi al mondo, giocati nell'ambientazione di un ideale VideoGame su tre livelli. Dieci giorni di vita all’aria aperta, vissuta in un clima di comunità, sperimentando l’autonomia dell’imparare facendo attraverso il gioco, la costruzione e la vita del campo, l’esplorazione dell’ambiente circostante, i momenti di fede e spiritualità. All’interno delle attività del campo, laboratori di tecniche scout e abilità manuale, ma anche di Protezione Civile grazie alla partecipazione di una delegazione dei Volontari della P.C. di San Marino, che hanno condiviso con i ragazzi le loro competenze e hanno fatto provare con mano i mezzi e le attrezzature utilizzati nelle emergenze. Un momento significativo è stata la visita del nostro Vescovo Mons. Domenico Beneventi con cui abbiamo celebrato la S. Messa di metà campo. Durante l’omelia il Vescovo ha ricordato a tutti i partecipanti che i talenti che Dio ci ha donato devono essere giocati per il gli altri e sono strumento per fare di noi e della nostra vita uno spettacolo meraviglioso. L’organizzazione di questo campo-evento ha visto l’impegno di tutta l’Associazione, in particolare dei Capi e degli Assistenti Ecclesiastici, ma anche dei volontari che hanno partecipato al campo prestando il loro servizio per il supporto logistico dei rifornimenti e della cucina: i fratelli maggiori del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I. - Comunità San Marino 1), i cambusieri e tutti gli amici che hanno reso possibile questo evento. Portiamo a casa e nei nostri cuori tanti incontri, volti, amici, paesaggi, cieli stellati, ma soprattutto uno spirito di comunità edificante che, siamo certi, renderà ancora più vivo e bello il cammino futuro dell’Associazione.

C.s. A.G.E.C.S. - Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi







