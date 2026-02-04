Concluso il 4° corso per Autista Soccorritore, Operatore di Centrale, 118: consegnati gli attestati

Si è svolta nella mattinata odierna la cerimonia di consegna degli attestati del 4° Corso di Qualificazione Professionale per "Autista Soccorritore - Operatore di Centrale - 118" realizzato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale. L'evento ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell'ISS Claudio Vagnini, del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie ISS Alessandro Bertolini, del Direttore del Centro di Formazione Professionale Susy Serra e suoi collaboratori, del Direttore Scientifico del corso Alessandro Valentino, nonché Direttore della UOC Pronto Soccorso e Degenza Breve e suoi collaboratori e dell’Ufficio Formazione ISS, oltre ai docenti e istruttori che hanno accompagnato il percorso formativo. Sono undici i corsisti che hanno concluso positivamente il corso, acquisendo le competenze tecniche, relazionali e organizzative necessarie per operare nel sistema dell'emergenza territoriale in qualità di autisti soccorritori e operatori di centrale 118. Il percorso formativo, della durata di 130 ore, si è articolato in formazione teorica, pratica specialistica e tirocinio presso il Pronto Soccorso e la Centrale Operativa 118.

I partecipanti hanno sviluppato capacità pratiche di intervento in situazioni di emergenza, competenze per la gestione dei mezzi, della comunicazione operativa e dell'interazione con il personale sanitario, oltre ad acquisire specializzazioni in manovre di primo soccorso (BLSD, PBLS-D e PTC Base) e tecniche di guida sicura presso il Circuito di Misano. L'attestato di frequenza rilasciato ai partecipanti, che hanno completato regolarmente il corso e superato la prova finale, è valido per l'inquadramento nei Profili di Ruolo della Repubblica di San Marino. La Segreteria di Stato per la Sanità esprime piena soddisfazione per l’organizzazione del Corso “Autista Soccorritore – Operatore di Centrale – 118” e per la fattiva collaborazione instaurata tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e il Centro di Formazione Professionale che rappresenta un esempio virtuoso di sinergia istituzionale al servizio della qualità e della crescita professionale. Questo corso abilitante arricchisce il patrimonio di competenze disponibili nel settore dell'emergenza territoriale e offre opportunità qualificate a chi ha investito tempo ed energie in un percorso formativo impegnativo. La Segreteria di Stato per la Sanità ringrazia il personale della UOC Pronto Soccorso e Degenza Breve e tutti i docenti, gli istruttori e i corsisti per la serietà e la dedizione dimostrate.

"Con la consegna di questi attestati si conclude con successo un percorso che segna la ripresa, dopo alcuni anni, dei corsi di qualifica professionale dell'ISS – rimarca il Direttore Amministrativo Manuel Canti –. Gli undici professionisti che oggi ricevono l'idoneità testimoniano la validità dell'accordo quadro sottoscritto con il Centro di Formazione Professionale, un modello di collaborazione che sta permettendo di realizzare percorsi formativi qualificati non solo per gli autisti soccorritori, ma anche per altri profili sanitari. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa e formulo ai corsisti i migliori auguri per il loro futuro professionale".

"Siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione con l'ISS – sottolinea la Dirigente del Centro di Formazione Professionale Susy Serra -. Il corso per Autista Soccorritore ha dimostrato come l'integrazione tra ISS e CFP produca percorsi formativi di eccellenza che, è importante evidenziare, sono inoltre tutt’ora pienamente operativi, in ragione degli altri corsi di formazione in svolgimento e di quelli in procinto di essere avviati. Gli undici professionisti che oggi hanno ricevuto l'attestato rappresentano una risorsa preziosa per il sistema dell'emergenza territoriale sammarinese e un riconoscimento della validità di questo modello di collaborazione istituzionale ".

"La cerimonia odierna rappresenta un risultato significativo dell’impegno costante per rafforzare ulteriormente la formazione professionale del personale dell'Istituto – afferma il Direttore Generale dell'ISS, Claudio Vagnini -. La qualità del percorso, realizzato in collaborazione sinergica con il Centro di Formazione Professionale, ha permesso di preparare operatori in grado di garantire un servizio di soccorso e di emergenza sempre più efficace e aderente ai bisogni della comunità sammarinese. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai corsisti per l'impegno e la dedizione dimostrati, ai docenti e agli istruttori per la competenza e la passione profusa nel percorso formativo, in particolare al personale della UOC Pronto Soccorso e Degenza Breve, all’Ufficio Formazione ISS e alle altre Unità e Servizi ISS coinvolti, nonché al personale della Polizia Civile quale ulteriore e qualificato esempio di sinergia e collaborazione istituzionale".

