Concluso il corso di formazione e aggiornamento professionale per Dirigenti e funzionari apicali dell’Amministrazione.

Si è concluso lunedì scorso il corso di formazione e aggiornamento dedicato alla classe dirigente ed ai funzionari apicali dell’Amministrazione sammarinese, tenutosi nei mesi di maggio e giugno. L’iniziativa, frutto di un Accordo di Cooperazione e Collaborazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica con l’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e la Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell’Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e confronto su tematiche di interesse attuale e trasversale all’Amministrazione. Sono stati, in particolare, affrontati sia aspetti teorici che pratici riguardanti il Diritto Amministrativo e l’applicazione delle recenti normative in materia di gestione, organizzazione e semplificazione amministrativa. “Questo corso intensivo rivolto alla Dirigenza Pubblica sammarinese si colloca nell’ambito delle iniziative formative promosse dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica per il miglioramento continuo della Pubblica Amministrazione, per il rafforzamento delle competenze interne e per l’ottimizzazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi offerti.” – sottolinea il Direttore della Funzione Pubblica Avv. Manuel Canti - "La partecipazione ampia ed attiva al corso dimostra la volontà e l’impegno nel voler proseguire nel percorso di crescita ed innovazione dell’Amministrazione, incrementando la preparazione ed aggiornando le competenze tecniche e manageriali della Dirigenza e delle figure apicali degli Uffici e Servizi per rispondere al meglio alle esigenze del contesto attuale”. Il corso ha previsto docenze di funzionari pubblici dell’Amministrazione sammarinese ed italiana, di professori universitari e di magistrati, e si è sviluppato attraverso dibattiti, condivisione di buone pratiche amministrative, esame di casi giurisprudenziali anche tramite gruppi di lavoro, nonché momenti dedicati alla valutazione del grado di apprendimento degli argomenti trattati. La Direzione Generale della Funzione Pubblica ribadisce l'importanza della formazione continua come leva strategica per il miglioramento delle performance amministrative e per la crescita professionale e personale dei propri dipendenti. In un contesto in continua evoluzione, è fondamentale che l’Amministrazione sia preparata per affrontare le nuove sfide con elevata competenza e professionalità.

