Concluso il corso per Dirigenti e Responsabili del Settore Pubblico Allargato sulla “Valutazione delle performance”

La Direzione Generale della Funzione Pubblica comunica l’avvenuta conclusione del corso sulla “Valutazione della Performance” organizzato con la collaborazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e il supporto della sezione nazionale sammarinese dell’Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Il corso, articolato su più incontri con docenti provenienti da Atenei italiani e manager pubblici e privati, ha visto la partecipazione di circa cinquanta Dirigenti e Responsabili del Settore Pubblico Allargato, chiamati così a riflettere sul ruolo svolto e su come rendere più efficace la loro azione quotidiana, attraverso l’analisi di progetti, organizzazioni, e dei riflessi delle attività quotidianamente svolte nell’ambito del loro ruolo. Alla base di questa tipologia di aggiornamento, secondo l’impostazione data da questa Direzione Generale, vi è la necessità di adottare, in maniera efficace, logiche di azione manageriale nella Pubblica Amministrazione, tentativo spesso ostacolato da problemi di diversa natura, accentuati quando si tenta di trasferire acriticamente esperienze manageriali e buone pratiche dal contesto delle imprese private al settore pubblico. Proprio per questo sono necessarie iniziative formative che consentano ai ruoli apicali di comprendere il ruolo manageriale nella valutazione della performance, alla luce delle specificità delle organizzazioni pubbliche. Continua così la collaborazione intrapresa fra l’Ateneo e la Direzione Generale della Funzione Pubblica, già messa in campo in passato per altre iniziative svolte in un’ottica di sistema territoriale in continuo miglioramento attraverso una sempre più profonda qualificazione del Settore Pubblico Allargato, per un costante miglioramento dei soggetti coinvolti nella gestione della ‘cosa pubblica’ e un aumento dell’efficienza. Da sottolineare come in questo caso fosse presente anche il supporto della Sezione Sammarinese dell’Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative (IISA), Associazione formata da dirigenti, funzionari della Pubblica Amministrazione e da studiosi del settore, nata nei primi anni novanta ed associata al Institut International des Sciences Administratieves (IIAS) al quale lo Stato di San Marino ha aderito nel 1953. Obiettivo di IISA è quello di contribuire allo sviluppo di progetti ed iniziative tendenti a favorire lo studio, l’elaborazione e la divulgazione di opere, studi, ricerche ed esperienze volti a migliorare la conoscenza e la pratica dell’amministrazione, con al centro il tema del ruolo dirigenziale e il miglioramento dei servizi pubblici. A conclusione del corso, Giovedì 2 dicembre scorso, si è tenuto anche un momento di incontro con le figure dirigenziali che hanno recentemente lasciato la Pubblica Amministrazione per pensionamento, riconoscendo l’importante ruolo da loro svolto proprio in una costante ottica di miglioramento dell’azione della dirigenza nel settore pubblico in settori in continua evoluzione.

c.s. Direzione Generale della Funzione Pubblica