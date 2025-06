Concluso il restauro del portale di Seconda Torre

Le tre Torri, che svettano sul crinale del Monte Titano, rappresentano il simbolo della Repubblica di San Marino e della sua autonomia conquistata e mantenuta nei secoli. È stato concluso questa settimana il restauro del portale di accesso alla Seconda Torre e delle due feritoie per armi da fuoco ad esso attigue. Il portale e le feritoie per armi da fuoco erano caratterizzati dalla presenza di una estesa patina biologica, con abbondanti licheni ben adesi al substrato; il pregevole stemma centrale del portale appariva eroso. Uno studio sullo stato di conservazione degli elementi architettonici era stato condotto dalla restauratrice Antonella Pomicetti nel 2023, in occasione degli interventi di restauro e adeguamento degli impianti tecnologici e del riallestimento del Museo delle Armi Antiche a Seconda Torre. La campagna di restauro appena conclusa è stata eseguita dalla restauratrice Serena Brioli, che ha effettuato la pulitura della superficie lapidea con impacchi di polpa di cellulosa e biocidi opportunamente selezionati. Sono state poi effettuate le operazioni di consolidamento e di stuccatura delle lacune e l’applicazione di un protettivo superficiale con azione preservante. Il cantiere di restauro è stato curato dagli Istituti Culturali (Musei di Stato-Sezione Archeologica) e dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Settore Edilizia) in accordo con la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e di Arte in un percorso di conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Repubblica di San Marino.