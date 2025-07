Concorso Alberto Rino Chezzi: "Illuminati dall'Arte" - 3^ edizione 2025

Concorso Alberto Rino Chezzi: "Illuminati dall'Arte" - 3^ edizione 2025.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO E SEGRETERIA

Giochi del Titano spa con la collaborazione di Club 41 San Marino indice la terza edizione del Concorso Alberto Rino Chezzi denominato “ILLUMINATI….DALL’ARTE”. Il Concorso è finalizzato alla valorizzazione e premiazione di opere d’arte nella più ampia accezione del termine, sia per quello che attiene a forma, supporto e tecnica – a solo titolo esemplificativo dipinti, sculture, video, arte digitale, fumetti etc. - ; condizione essenziale è che possano essere fisicamente esibite nella mostra collegata al Concorso. La produzione e/o riproduzione sono a carico dell’autore, così come l’onere di consegnare l’opera in originale ( se in copia unica) o spedirla su adeguato supporto, nel caso di opere tecnicamente riproducibili. La Segreteria referente per informazioni e/o iscrizione è sita in Strada dei Censiti 21,47891 Falciano (RSM), Tel. 0549.942011 – Fax 0549.973836 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – 13.30 e 15.00 – 18.00) E-mail: segreteriadirezione@giochideltitano.sm

Art. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La partecipazione al concorso è gratuita. Il Concorso è riservato ai Cittadini Sammarinesi o a coloro che hanno la residenza sul territorio della Repubblica di San Marino. Il Concorso è aperto esclusivamente alla categoria di persone fisiche con fascia di età compresa tra i 15 anni e i 30 anni di età ( compiuti al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ). Ciascun concorrente, è tenuto a compilare l’allegato A o B (riservato ai concorrenti di fascia di età minore compresa tra i 15 e i 18 anni) corredato da fotocopia di documento di identità in corso di validità e con l’indicazione necessaria di un indirizzo e-mail per le comunicazioni che risulteranno all’uopo.

Art. 3 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E CONSEGNA OPERE ARTISTICHE

Ogni candidato interessato a partecipare al concorso dovrà far pervenire alla Segreteria Giochi del Titano spa la seguente documentazione: - Modulo di partecipazione ( A o B ) , compilato in ogni sua parte da richiedersi da parte degli interessati alla Segreteria di cui all’Art. 1; - L’opera dovrà riportare : titolo, tecnica ,dimensioni e anno di realizzazione. Inoltre, sul retro dell’opera dovranno essere indicati i seguenti dati : nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed indirizzo e mail dell’artista partecipante al concorso, titolo dell’opera. La presentazione della domanda di iscrizione e contestuale consegna delle opere artistiche dovrà avvenire personalmente dall’autore o per tramite di chi (con presentazione di delega e relativo documento di riconoscimento da presentarsi alla consegna) ne fa le veci in caso di concorrente minorenne entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 24 Ottobre 2025 presso la Segreteria Giochi del Titano spa, in Strada Censiti 21 Rovereta – Falciano (RSM). Il Candidato, al momento della consegna dell’elaborato, dovrà essere in possesso di regolare documento di riconoscimento in corso di validità attestante l’identità, la cittadinanza o la residenza e dovrà accettare l’eventuale esposizione gratuita della propria opera . Tutti i partecipanti, a concorso ultimato e intervenuta premiazione, verranno contattati personalmente per il ritiro delle rispettive opere, che dovrà avvenire, a carico dei partecipanti nel luogo che verrà loro indicato. Eventuali problemi di ritiro dovranno essere segnalati in fase di consegna delle opere. La conservazione e /o la custodia di eventuali materiali di imballo per il trasporto delle opere rimarranno ad esclusivo carico del Candidato senza che alcun tipo di onere possa sorgere in capo alla organizzatrice.

Art. 4 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’

La movimentazione e la sistemazione delle opere artistiche, da parte degli organizzatori del presente concorso, durante l’allestimento saranno condotte con la massima cura, pur tuttavia non si risponde di eventuali danni, smarrimenti o furti e di quant’altro dovesse accadere per cause fortuite, non imputabili direttamente all’organizzazione stessa. Si precisa che il sito in cui verranno custodite le opere , non dispone di un’assicurazione specifica contro il furto e/o il danneggiamento parziale o totale delle opere custodite e/o esposte. Resta piena facoltà di ogni candidato partecipante sottoscrivere personalmente e a proprie spese ,specifica assicurazione a tutela della propria opera.

Art. 5 - AMMISSIONE AL CONCORSO

La Giochi del Titano spa , in veste di Società organizzatrice dell’evento, procederà alla verifica della documentazione e dei requisiti formali richiesti dal presente avviso di concorso come indicati agli artt. 2 e 3 . Non saranno ammesse opere lesive della comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari e politici e in violazione a quanto previsto dal presente concorso. Ad insindacabile giudizio della Giochi del Titano spa, le opere potranno essere escluse dal concorso in caso di riscontro di una qualsiasi violazione delle norme contenute nel presente avviso da parte dei partecipanti o attinenti le opere candidate quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di un’opera di dimensioni tali da non poter trovare adeguata esposizione all’interno delle sale della organizzatrice. Tutte le opere artistiche consegnate saranno valutate sotto il profilo artistico dall’apposita Commissione Giudicatrice.

Art. 6 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OPERE

La Commissione Giudicatrice sarà una commissione multidisciplinare, la cui composizione dei membri sarà resa nota ai concorrenti partecipanti all’atto di insediamento della stessa. Il Giudizio della Commissione sarà insindacabile. I lavori della Commissione Giudicatrice si concluderanno entro il mese di Novembre 2025, data entro cui verrà reso noto il nome del vincitore. Le risultanze del concorso saranno comunicate ai partecipanti.

Art. 7 - PREMIAZIONE

La Commissione Giudicatrice proclamerà il vincitore del concorso in un incontro dando comunicazione dell’evento ai concorrenti. Il premio corrisposto al vincitore sarà di € 10.000,00 ( euro diecimila/00) erogato da Giochi del Titano spa con assegno bancario nominativo e/o bonifico bancario. Qualora il vincitore sia un candidato minorenne l’assegno sarà cointestato ai genitori esercenti la potestà genitoriale . L’opera classificata come vincitrice potrà fregiarsi della dicitura “Vincitore della Terza Edizione del Concorso Alberto Rino Chezzi “Illuminati …. Dall’Arte”.

Art. 8 – PROPRIETA’ E DIRITTI

La proprietà intellettuale delle opere rimarrà in capo al concorrente. La Giochi del Titano spa si riserva il diritto di eventuale esposizione dell’opera e/o riprodurre o pubblicare copia dell’opera , senza limiti di spazio e di tempo, senza riconoscimento alcuno di ulteriore diritto economico all’artista, esclusivamente per le proprie iniziative, anche pubblicitarie , eventi e pubblicazioni. Le opere possono essere candidate solo da parte dei Loro Autori, i quali candidando un’opera dichiarano e garantiscono di possedere tutti i diritti sulla stessa, che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. I concorrenti si assumono ogni responsabilità sotto qualsivoglia profilo di legge , civile e/o penale ,in merito all’originalità delle proprie opere. Saranno ammesse tutte le tecniche di esecuzione pittorica e supporti di cui all’art. 1, ad esse inerenti. Al concorso si partecipa con un’unica opera.

Art. 9 – ACCETTAZIONE DEL CONCORSO

La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente avviso e dei suoi allegati, nonché delle leggi vigenti in materia, ivi compresa la liberatoria all’uso dell’opera da parte di Giochi del Titano spa come definita dal successivo art. 10.



Art. 10 – PROPRIETA’ ED USO DELLE OPERE

L’Opera Vincitrice sara’ acquisita da Giochi del Titano spa , che ne assume la proprietà, il possesso e il libero uso nella più ampia accezione del termine. In tal senso il premio pecuniario è da intendersi come totale compensazione del valore venale dell’opera. La proprietà intellettuale rimane in capo all’autore che la potrà divulgare a qualsiasi fine escluso quello commerciale , è fatta salva l’eventuale liberatoria da parte di Giochi del Titano spa. Per tutte le opere presentate al concorso, con l’accettazione del precedente art. 9, l’autore autorizza Giochi del Titano spa a riprodurle in qualsiasi forma e per qualsiasi uso; ivi compresi fini commerciali e pubblicitari.



Art. 11 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali dei candidati al Concorso saranno trattati, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente concorso in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente e dal Regolamento Europeo 2016/679. La sottoscrizione del presente concorso da parte di Giochi del Titano spa costituisce nomina del medesimo Giochi del Titano spa, ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali dei quali dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo durante lo svolgimento delle prestazioni relative al presente Bando.

