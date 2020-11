Concorso di scrittura per racconti a tema “C COME CIRCO”

Oggi abbiamo voglia di leggere le vostre storie a tema circense, zoomma.news ospiterà i racconti a tema “C come circo” , sino al primo dicembre potete inviare i vostri testi (senza alcun limite di lunghezza prefissato) all’indirizzo cmacina5@hotmail.com, tutti saranno pubblicati sul sito e rilanciati sulla pagina fb del Circo Letterario a partire dall’8 dicembre.

Il Circo letterario è il nuovo format ideato da zoomma.news in collaborazione con il Castello del Circo di San Marino, al centro un’idea semplice e foriera di suggestioni profonde: nell’atmosfera particolare dello chapiteau gli autori si alternano, presentano i propri libri e si raccontano, solitamente una voce fuori campo ne legge gli estratti più incisivi ed emozionanti, a volte c’è anche la musica dal vivo a sottolineare l’emozione del momento. Il Circo è davvero un luogo magico all’interno del quale ciascuno trova la propria dimensione più vera e profonda, un posto del cuore che stimola riflessioni e sensazioni forti. Tanti autori si sono alternati a partire dallo scrittore Eric Minetto che ha tenuto a battesimo quest’iniziativa il 20 agosto presentando il suo nuovo lavoro “Ogni passo fa nascere una brezza”, abbiamo ascoltato il messaggio profondo di dolore e rinascita che ci ha regalato Elisa Stacchini sopravvissuta a un rovinoso incidente stradale, ci siamo emozionati con la storia di Fiorinda Pedone e il suo “Due volte vita” e in ultimo lo scorso 17 ottobre Paolo Borzacchiello uno dei maggiori esperti di linguistica ci ha guidato nel mondo magico della parola. Il circo ha sempre rappresentato per la letteratura e per l’arte in generale, un mondo di grandissimo fascino, declinato in molti modi, un luogo che ha da sempre stimolato ogni territorio artistico. Un luogo non luogo, uno spazio di suggestioni dove sedersi e trovare quella dimensione fisica o interiore, onirica o concettuale che ci appartiene. Come sempre massima libertà d’espressione: volate sulle ali della fantasia, vestite i colori del circo immaginatevi trapezisti, giocolieri, donne cannone o barbute e fate volare le vostre parole in un racconto, oppure mettete nero su bianco i ricordi d’infanzia legati al magico tendone dove più o meno tutti siamo stati accompagnati da bambini, o ancora ambientate a lume di circo una storia d’amore, un giallo, un fantasy. Sino all’1 dicembre potete inviare i vostri testi (senza alcun limite di lunghezza prefissato) all’indirizzo cmacina5@hotmail.com, tutti saranno pubblicati sul sito zoomma.news e rilanciati sulla pagina fb del Circo Letterario a partire dall’8 dicembre. Sono ammessi all’iniziativa racconti in lingua italiana, inediti o no. L’autore decretato come vincitore da una giuria qualificata che si riunirà la prima settimana di dicembre sarà ospite del Circo letterario la prossima primavera, per parlare del suo racconto e volare su quel trapezio di emozioni che solo una location così speciale può dare. Regolamento completo sul sito zoomma.news



