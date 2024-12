Concorso fotografico “Mostra il tuo rispetto”

Concluso il Concorso Fotografico indetto da Soroptimist Single Club di San Marino riservato agli studenti delle Scuole Medie del Territorio, per sensibilizzare i giovani sulla attuale e sentita tematica del rispetto. Il Concorso lanciato a Novembre in occasione della conferenza sul Cyberbullismo e la Cyberviolenza organizzata dal Soroptimist San Marino e dalla Gendarmeria, prevedeva l’invio di immagini con focus sul braccialetto inciso con la parola RESPECT, donato appunto in occasione dell’evento, visibile in un contesto o un background riconducibile a luoghi sammarinesi. Nutrita la partecipazione che ha visto recapitati alla Giuria, capeggiata dalla professionista Elisa Giorgetti, numerosi scatti, tutti centrati nella richiesta tematica e con grandi doti artistiche per questi giovani fotografi in erba. Soroptimist Club, attento e impegnato in queste tematiche ha istituito questo Concorso fotografico con lo scopo di sollecitare i ragazzi ad andare oltre alla pura percezione del problema e di accrescere il valore del paesaggio come bene comune. Chiara la volontà espressa da Isabella Gumpert, Presidente dell’Associazione “Generare una riflessione, evidenziandone varie sfaccettature, nei riguardi di questa dibattuta questione, il RISPETTO, che accompagna i nostri ragazzi nel quotidiano”. Vincitore del primo premio, un buono d’acquisto del valore di 150,00 euro presso L’Artistica, la Classe 2C della Scuola Media Fonte dell’Ovo, un lavoro presentato coralmente che ha messo d’accordo i cinque membri della Giuria per l’impegno e l’idea creativa che ha visto la classe muoversi e fotografare nei luoghi iconici della Repubblica. Secondo posto, con buono premio di euro 100,00 Thomas Rondelli, classe 2011, con un suggestivo notturno e una mano alzata per sottolineare :“Io ce l ho”, e terzo posto, buono premio di 50,00 euro per Denise Castellani, anno 2011, con una bellissima prospettiva dal portale d’ingresso di Dogana dell’architetto De Carlo. Le foto ed i nomi dei vincitori verranno esposti all’interno del negozio L’Artistica al Centro Atlante di Dogana. Info: www.soroptimist.sm

“Associazione di donne per le donne”