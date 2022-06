Concorso Poster per la Pace del Lions Club

Il Lions Club San Marino Undistricted ha organizzato una cerimonia per ringraziare i ragazzi della Scuola Media di Serravalle che hanno partecipato al concorso internazionale “Un Poster per la Pace”. Il concorso, dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, è stato creato dal Lions Club International nel 1988 per dare ai giovani l’opportunità di esprimere il loro ideale di pace e la loro visione del mondo tramite opere artistiche. Ogni anno, più di 300.000 giovani di oltre 75 paesi partecipano al concorso. Il tema di quest’anno è: “Siamo tutti connessi” e molti ragazzi, seguiti dalla Prof.ssa Alessandra Cecchetti, hanno creato con tanto entusiasmo bellissimi disegni. La giuria ha scelto l’opera di Tommaso Armonia che è stata inviata a Chicago, sede centrale del Lions Club International, dove ha partecipato alla selezione finale, confrontandosi con disegni provenienti da tutto il mondo. Al secondo posto si è classificato il lavoro di Lorenzo Mularoni e al terzo quello di Carlotta Giancecchi. Emanuele Cesarini, Presidente del Lions Club San Marino International, ha ringraziato tutto il personale della Scuola Media di Serravalle e in particolare il Preside Remo Massari che ha contribuito con convinzione alla realizzazione dell’iniziativa, ma soprattutto ha ringraziato i ragazzi che, con il loro entusiasmo, hanno elaborato opere di grande spessore artistico. Il messaggio veicolato dai loro lavori contribuirà sicuramente a sensibilizzare il tema della pace nel mondo che mai come quest’anno assume un significato di particolare attualità.

Cs - Lions Club San Marino Undistricted