Concorso Tebaldi 2024: i vincitori.

È nato a Pesaro come Renata Tebaldi il vincitore del nono concorso Renata Tebaldi di San Marino: il baritono Matteo Mancini ha conquistato il primo premio assoluto interpretando proprio uno dei brani più celebri del suo concittadino Gioachino Rossini, “Largo al factotum” dal Barbiere di Siviglia. Mancini, classe 1998, è stato allievo dell'Accademia di Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca, dell'Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” di Pesaro e dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino; si è presentato alla giuria con un programma che spaziava da Mozart a Richard Strauss, da Ambroise Thomas a Nino Rota, oltre al citato Rossini. Oltre al primo premio, Mancini si è aggiudicato anche una scrittura nella stagione del teatro An der Wien di Vienna e per un concerto a San Paolo in Brasile. Il secondo premio assoluto è stato assegnato al soprano kazako Altynbek Aigerim (1996), che nel concerto finale ha intonato “Senza mamma” da Suor Angelica di Puccini. Terza classificata la norvegese Lydia Hoen Tjor (1994), interprete di “Bel raggio lusinghier” da Semiramide di Rossini. Il soprano ha anche conquistato il premio della critica e il premio del pubblico. Da segnalare, fra i numerosi premi speciali e le scritture (che verranno annunciati nel dettaglio nei prossimi giorni) anche la borsa di studio per la più giovane finalista – gentilmente offerta da Soroptimist International e Single Club Repubblica di San Marino – andata al soprano italiano Mariam Suleiman (nata nel 2000, interprete in finale dell'aria di Pamina da Die Zauberflöte di Mozart), mentre la borsa di studio per il talento emergente è andato alla più giovane voce ammessa al concorso, il soprano coreano Hyemyung Kim (2003). Gli altri finalisti ascoltati nel concerto del 20 dicembre al Teatro Concordia di San Marino sono stati il soprano norvegese Hannah Edmunds, (1999, “Tu che di gel sei cinta”, Turandot, Puccini), il basso coreano Hyukwoo Kwon (1992”La calunnia”, Il barbiere di Siviglia, Rossini), il baritono coreano Seungwoo Sun (1995, “Votre toast”, Carmen, Bizet), il soprano boliviano Shelén Hughes (1996, “Deh vieni, non tardar”, Le nozze di Figaro, Mozart), il soprano austriaco Vanessa Waldhart (1994, “Ach, ich liebte”, Die Entführung aus dem Serail, Mozart). Il concerto, aperto dalla sinfonia della Cenerentola rossiniana, è stato accompagnato dall'Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta da Nicola Valentini. Ospiti d'onore della serata, il soprano Benedetta Torre e il basso Jose Coca Loza, già premiati al Tebaldi, sono stati ora insigniti del titolo di Ambasciatori della Fondazione Renata Tebaldi. La sede del Teatro Concordia di Borgo Maggiore ha assunto quest'anno, ventennale della scomparsa del grande soprano, un valore simbolico: si affaccia su Piazzetta Renata Tebaldi, a poca distanza dalla casa dove visse l'artista che proprio in questa sala tenne un master per giovani cantanti nel 1985. In concomitanza, il 19 dicembre, con l'anniversario della morte di Renata Tebaldi nel 2014, con le celebrazioni del centenario della morte di Puccini e con il primo anno dal riconoscimento UNESCO della Pratica del canto lirico italiano come patrimonio immateriale dell'umanità, al concorso si sono affiancate varie iniziative collaterali, come l'inaugurazione della mostra Vissi d'arte a Palazzo Graziani, le conferenze "Hariclea Darclée: Tra Romania e Puccini, la storia di una leggenda." a cura dell'Associazione “Dacia Senza Frontiere” e “Un bel dì sentimmo. La voce privilegiata di Renata Tebaldi” in collaborazione con l'Associazione Ettore Bastianini, Proprio il 19 dicembre si è tenuto un Concerto dedicato a Renata Tebaldi nella Chiesa di San Silvestro a Monte Grimano Terme (PU) con il soprano Benedetta Torre, il mezzosoprano Romina Tomasoni e al pianoforte Davide Cavalli e Davide Muccioli.

GIURIA INTERNAZIONALE

Carolin Wielputz

Presidente di Giuria

Dal 2020, Carolin Wielpütz è direttrice della progettazione artistica e membro del direttivo del Musik Theater an der Wien con il direttore artistico Stefan Herheim.

Paulo Abrão Esper

Direttore generale e artistico di “Cia Ópera São Paulo”. Fondatore del Concorso Brasiliano di Canto “Maria Callas”.

Michel Beaulac

Direttore Artistico dell’Opéra de Montréal.

Daniele Borniquez

Coordinatore artistico del Dipartimento musica del Teatro alla Scala di Milano.

Katrin König

Direttrice casting del Salzburger Landstheater

Nicola Valentini

Direttore d'orchestra



GIURIA CRITICA

Piero Mioli

Presidente di Giuria Musicologo. Accademico filarmonico di Bologna. Membro del direttivo dell'Associazione Ettore Bastianini

Alessandro Cammarano

Membro del direttivo dell'Associazione Nazionale Critici Musicali. Direttore della testata Le salon musical.

Maria Teresa Ferrante

Pianista. Associazione Ettore Bastianini

Roberta Pedrotti

Membro del direttivo dell'Associazione Nazionale Critici Musicali. Direttrice della testata L'ape musicale.

Paolo Pellegrini

Tenore. Membro del direttivo dell'Associazione Ettore Bastianini



I PREMI

1° premio assoluto

offerto dalla famiglia Valducci in memoria di Roberto Valducci a Matteo Mancini

2° premio assoluto a Altynbek Aigerim



3° premio assoluto

offerto dalla concessionaria Reggini Auto a Lydia Hoen Tjor



Premio della critica

borsa di studio in memoria di Ettore Bastianini gentilmente offerta dall'Associazione Ettore Bastianini a Lydia Hoen Tjor





Premio del pubblico

borsa di studio gentilmente offerta da Kiwanis Club San Marino a Lydia Hoen Tjor





Premio speciale alla più giovane finalista

borsa di studio gentilmente offerta da Soroptimist International e Single Club Repubblica di San Marino a Mariam Suleiman



Premio speciale al giovane talento emergente

borsa di studio gentilmente offerta da Associazione Dacia Senza Frontiere a Hyemyung Kim



Scritture e audizioni; La piattaforma Operabase offre l'abbonamento gratuito per un anno ai primi tre classificati e uno sconto del 25% a tutti i finalisti.

È conferito a Benedetta Torre, soprano premiato nel 2015, e José Coca Loza, basso premiato nel 2017, il titolo di Ambasciatrice e Ambasciatore della Fondazione Renata Tebaldi.

LA FONDAZIONE RENATA TEBALDI

Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005 la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.

www.fondazionerenatatebaldi.org

