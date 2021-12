Concorso “YPP – young professional programme” dell’Onu è aperto per i giovani sammarinesi

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che, anche quest’anno, è aperta la possibilità per i giovani sammarinesi di candidarsi al “Young Professional Programme (YPP)” indetto dall’ONU. YPP è un programma che consente a giovani professionisti di talento di iniziare una carriera come funzionario internazionale all’interno del Segretariato delle Nazioni Unite. Coloro che intendono candidarsi devono essere in possesso almeno di una laurea triennale relativa ad una delle discipline richieste dal bando: - SOCIAL AFFAIRS/SOCIAL POLICY & DEVELOPMENT - STATISTICS & DATA SCIENCE I potenziali candidati devono inoltre non aver superato 32 anni di età ed avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese. Le domande on-line potranno essere presentate a partire dal 13 febbraio 2022 sulla piattaforma careers.un.org e inspira.un.org. In seguito all’ invio della domanda, i candidati ammessi al processo di selezione dovranno superare tre fasi di valutazione; le prime due composte da esami scritti online relativi agli ambiti di competenza sopraindicati e l’ultima dedicata al colloquio orale. I candidati che supereranno la selezione verranno inseriti in una lista dalla quale l'Organizzazione attingerà in relazione ad esigenze di organico e saranno impiegati, per un periodo iniziale di due anni, al Segretariato o presso le altre sedi delle Nazioni Unite (P-1/P-2).

