Condanna definitiva per Daniele Guidi e recupero fondi pensione, interviene la maggioranza

Le notizie diffuse in questi giorni dagli organi di informazione riportano al centro dell'attenzione la figura di Daniele Guidi, già processato e condannato con sentenza definitiva dal Tribunale della Repubblica di San Marino, che ha accertato gravi illeciti nell’impiego dei fondi pensione sammarinesi. Una vicenda particolarmente grave che ha disperso oltre 100 milioni di € di fondi destinati ai lavoratori e ai pensionati sammarinesi, che lo Stato ha dovuto ripianare annualmente in 8 anni (ultima rata nel 2027), diventati ulteriore debito pubblico, insieme ai circa 400 milioni complessivi “di buco” causato dalla vicenda Banca CIS, di cui Guidi era amministratore delegato. Quanto sta emergendo in questi giorni, dopo le recenti archiviazioni dei procedimenti in Italia, ci porta a ribadire, ancora una volta, il valore di un'indagine e di un processo, originati dal lavoro della Commissione d’Inchiesta su Banca CIS, che hanno rappresentato uno dei passaggi più importanti nella tutela della legalità e nel rafforzamento della credibilità delle istituzioni del nostro Paese. In un momento in cui questa vicenda torna nuovamente al centro dell'attenzione mediatica, riteniamo doveroso riconoscere il lavoro svolto dal Tribunale della Repubblica di San Marino, che ha operato con autonomia, indipendenza e rigore, dimostrando che nella nostra Repubblica nessuno può considerarsi al di sopra della legge e che anche i procedimenti più delicati vengono affrontati nel pieno rispetto delle garanzie processuali e dello Stato di diritto.

C.s. - Partito Democratico Cristiano Sammarinese / Libera / Partito dei Socialisti e dei Democratici / Alleanza Riformista / Giovanna Cecchetti – Consigliere Indipendente









