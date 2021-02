Condoglianze del Comites ai famigliari di Fausta Morganti

Attoniti e gelati da questa notizia. Il Comites perde un’altra grande amica che ha trovato sempre ai tavoli di lavoro e che ha sempre sostenuto le nostre battaglie per la cittadinanza , ritenendo da persona di grande cultura quale era Fausta Morganti, che uno stato come San Marino non deve togliere opportunità ,ma se mai dare maggiori prospettive a tutte le persone che in questa meravigliosa Repubblica vi abitano. Tutto il Consiglio del Comites si vuole stringere attorno al dolore della famiglia per questa immensa perdita, e a loro vanno tutte le nostre condoglianze. Sarà nostra cura ricordarti cara Fausta quando finalmente sarà riconosciuto a tutti i naturalizzati di poter mantenere la propria cittadinanza di origine, perchè ne sei stata sostegno importante per quella battaglia di cultura e di buon senso, che come hai sottolineato sempre tu, porta solo vantaggio allo stato di San Marino. Ci mancherai e mancheranno le tue perle di saggezza ai tavoli di lavoro e di confronto. Speriamo ti prendano da esempio sempre, e che ad una affermazione di supremazia si preferisca un ragionamento sempre pacato e ben ponderato. Ci mancherai, ma grazie per i tuoi tanti insegnamenti che ci hai donato.

c.s. Consiglio Elettivo del Comites San Marino