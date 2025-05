Confartigianato Rimini: gli artigiani a sostegno di Valore Romagna

Confartigianato Imprese Rimini sostiene e promuove l'utilizzo della carta Valore Romagna, sempre più diffuso sul territorio e che grazie ad un meccanismo di cashback ispirato alla SMaC di San Marino, consente l'accumulo in denaro quando si scelgono per gli acquisti gli esercizi aderenti al circuito. Nella sede provinciale, è stato fatto il punto sulla diffusione della carta e sugli obiettivi ad essa collegati, in particolare nella parte che riguarda il sostegno a scuole, società sportive e progetti di utilità sociale. All'incontro erano presenti i promotori di Valore Romagna, Simone Bertozzi e Marco Fratta, oltre al presidente e segretario di Confartigianato Imprese Rimini, Davide Cupioli e Gianluca Capriotti. "Abbiamo a cuore le imprese del territorio - commenta Davide Cupioli - e la formula di Valore Romagna incentiva la spesa verso esse. In più, in linea con la nostra attività di connessione col mondo della scuola, ci adoperiamo affinché i proventi di questo meccanismo d'acquisto si diriga sempre più verso il sostegno scolastico".

