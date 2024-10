Confederale CDLS: confermata alla Segreteria Generale la Prof.ssa Milena Frulli

Nella mattinata del 28 Ottobre è stato convocato, presso la Sala Riunioni della CDLS, il nuovo Consiglio Confederale della Confederazione Democratica nominato a seguito del 17° Congresso Confederale. Un Consiglio Confederale che ha visto l’ingresso di nuovi membri ed una maggiore presenza femminile: sono infatti otto i nuovi ingressi nel parlamentino della CDLS, composto da 21 membri, con la crescente presenza femminile salita a ben nove componenti.

Il Confederale, presieduto dal Presidente del 17° Congresso Confederale – Prof. Riccardo Stefanelli – aveva all’ordine del giorno la nomina del Segretario Generale e della Segreteria Politica; un atto necessario per ridare la piena operatività alla CDLS dopo l’ultimo Congresso del 15,16 e 17 Ottobre.

Il Consiglio Confederale ha riconfermato – all’unanimità e per acclamazione – la Prof.ssa Milena Frulli quale Segretario Generale della CDLS; sono stati numerosi gli interventi dei membri del Confederale che hanno colto l’occasione per sottolineare il grande apprezzamento per il lavoro sin qui svolto dalla Prof.ssa Frulli.

Il neo Segretario Generale ha ribadito nel suo intervento di ringraziamento che vorrà proseguire sulla strada che prevede la condivisione ed il coinvolgimento della Segreteria Politica in tutte le più rilevanti decisioni della Confederazione.

La nomina per acclamazione è stato un ulteriore segnale di forte coesione e determinazione della CDLS che, dopo il 17° Congresso Confederale, sta ultimando anche i propri Congressi di Federazione: dopo i Congressi della Federazione Industria ed Artigianato e del Pubblico Impiego, il 29 Ottobre si celebrerà il 9° Congresso della Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi e per ultimo, il 5 Novembre prossimo, il 9° Congresso della Federazione Costruzioni, Servizi e Banche.

Il Consiglio Confederale ha poi nominato, sempre all’unanimità, per acclamazione, i membri della Segreteria Politica. Riconfermato Gianluigi Giardinieri quale Segretario Generale Aggiunto, Direttore dell’Organo Ufficiale della CDLS e responsabile della comunicazione, nuova nomina quale Segretario Generale Aggiunto per Paride Neri e riconferma quale Segretario Amministrativo per Mirco Battazza e quale Segretario Confederale per Nicola Canti.

Il 17° Congresso Confederale ha suscitato grande interesse nel Paese e tra le forze politiche e sociali, è stato contrassegnato da oltre 30 interventi di elevatissimo spessore e valore sociale ed ha visto pervenire innumerevoli messaggi di saluto, tra cui desideriamo citare quello degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, quello della Segretaria Generale della CES/ETUC Esther Lynch ed l’accorato appello a difesa della libertà e della democrazia in Venezuela pervenuto dalla giornalista ed attivista venezuelana Marinellys Tremamunno.

Sottolinea il Segretario Generale Prof.ssa Milena Frulli “Sono molto soddisfatta per la grande e costante partecipazione dei Delegati e Delegate ai lavori del 17° Congresso Confederale, la qualità ed i contenuti degli interventi, condensati nella mozione finale, hanno ulteriormente qualificato i lavori congressuali e hanno creato i presupposti per una più incisiva azione sindacale della CDLS, all’insegna della propria identità e dei propri valori. Come emerso nel corso del 17° Congresso CDLS, è nostra intenzione privilegiare il solido rapporto prioritario con la CSdL e rafforzare l’azione sindacale unitaria sotto la bandiera della CSU – Centrale Sindacale Unitaria - che ha portato in questi decenni grandi conquiste sociali e sindacali ai lavoratori alle lavoratrici, alle pensionate ed ai pensionati e più in generale al Paese”.



