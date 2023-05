Conferenza stampa di presentazione del Convegno internazionale sugli Ordini Cavallereschi e i Sistemi Premiali nella realtà del XXI Secolo

Conferenza stampa di presentazione del Convegno internazionale sugli Ordini Cavallereschi e i Sistemi Premiali nella realtà del XXI Secolo.

E’ stato presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo Begni il Convegno Internazionale sugli Ordini Cavallereschi e i Sistemi Premiali nella realtà del XXI Secolo, organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che si terrà a San Marino, presso il Teatro Titano, il 3 e 4 giugno prossimi. L’importante evento internazionale si pone nella ricorrenza del centesimo anniversario dell’istituzione dell’Ordine Equestre di Sant’Agata il quale, dedicato alla comprotettrice della Repubblica, venne istituito con decreto del 5 giugno 1923; da tale istituzione si mossero poi altre Nazioni per creare i loro ordini cavallereschi di merito. Al tavolo dei relatori il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il Prof. Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’Iternational Commission for Orders of Chivalry e Presidente della Confederation Internationale de Genealogie et Heraldique, il Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti e il Console Onorario del Portogallo, Maria Loredana Pinotti. Il Segretario di Stato Beccari ha introdotto la presentazione, sottolineando l’alto significato storico, politico e istituzionale dell’iniziativa, che coniuga la ricostruzione storica di un simbolo della Repubblica conosciuto, stimato e apprezzato nel mondo, con lo spirito contemporaneo proprio di una significativa espressione di democrazia che permane nel tempo con immutato valore e rispetto internazionale. Dal Prof. Felice degli Uberti una dotta ricostruzione sul significato intrinseco degli Ordini cavallereschi e sulla loro evoluzione, così come l’annuncio di un Convegno che sarà il più importante dell’anno in corso a livello internazionale sotto l’aspetto storico e pedagogico. In occasione del Convegno internazionale giungeranno a San Marino i rappresentanti dei più importanti ordini cavallereschi della storia; sarà una occasione straordinaria per trattare storicamente i più importanti ordini cavallereschi del mondo soffermandosi, al contempo, sui moderni sistemi premiali - come lo è il Premio Nobel - e sulla loro evoluzione nella società contemporanea, in cui essi operano con obiettivi umanitari e di sostenibilità ambientale. Presentati anche gli autorevoli relatori che si succederanno nelle giornate del Convegno. Il Direttore Silvia Berti ha richiamato il concetto di bene, quale fine ultimo delle azioni meritorie che sono alla base del riconoscimento istituzionale da parte dell’ordine e che rende attuale e moderno il Convegno, reiterando un appello ai giovani, affinché si appassionino a questi temi, che sono parte integrante della storia della Repubblica e delle sue tradizioni. Merita rilevare che in occasione del Centenario è stata emessa una moneta in argento da 10 euro, fior di conio, denominata ‘Centenario dell’istituzione dell’Ordine Equestre di Sant’Agata’, la quale riporta la Croce Patente dell’Ordine.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

