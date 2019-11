Conferenza su San Marino alla Dante Alighieri di Lione

La Dante Alighieri di Lione festeggia quest’anno i suoi 70 anni di vita. Nel fitto programma proposto ai suoi membri, il Presidente, il Dott. Giampaolo Pinna, su suggerimento del Professore Gilles Thevenon, ha proposto al Console Eliane Rastelli di organizzare una conferenza dedicata a San Marino, che si è tenuta il 25 novembre scorso. Il Presidente Pinna ha introdotto la conferenza, ringraziando sentitamente i presenti e presentando loro gli oratori, il Professore Gilles Thevenon e il Console Eliane Rastelli. Il Professor Thevenon ha illustrato la storia della Repubblica e delle Sue istituzioni, dalla Fondazione fino ad oggi, spiegando il percorso esemplare di San Marino attraverso i secoli e l’attaccamento ai suoi principi fondamentali. In particolare, è stato approfondito il tema della democrazia e di come essa sia continuativamente sostenuta dall'ordinamento giuridico sammarinese. “Il Santo Fondatore - ha concluso il Professore - può ancora essere orgoglioso del suo popolo e dei suoi valori”. In seguito, il Console Rastelli ha approfondito alcune peculiarità della nostra storia, soffermandosi sulla centralità dei concetti di "Libertà" e "Ospitalità". In particolare, è stato citato l'episodio di Garibaldi, dell'accoglienza di migliaia di profughi durante la seconda Guerra Mondiale ed è stato illustrato il ruolo di San Marino nel contesto del dialogo multiculturale, così come la presenza della Repubblica a livello internazionale, nonché il rapporto con l’Europa. A conclusione dell'intervento, il Console ha fatto una panoramica dei contenuti presenti sul sito “Visit San Marino” ed è stato offerto un aperitivo di commiato con i prodotti sammarinesi. I partecipanti della Dante Alighieri si sono mostrati molto interessati e hanno espresso il desiderio di recarsi presto in visita in Repubblica.