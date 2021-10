Conferenza YEPP a San Marino

I Giovani Democratico Cristiani sono onorati di annunciare che il prossimo 21 – 24 ottobre verrà ospitata nella Repubblica di San Marino la Conferenza dello Youth of European People's Party (YEPP), ovvero la più grande organizzazione giovanile europea, aderente al Partito Popolare Europeo, che riunisce 62 giovanili di partiti aderenti al Partito Popolare Europeo (PPE) provenienti da 43 paesi diversi. Lo scopo della Conferenza sarà quello di presentare delle mozioni relative alle tematiche oggetto di discussione, le quali verranno votate e, solo successivamente, presentate all’interno del PPE che potrà presentarle al Parlamento Europeo. La tematica protagonista di questo evento sarà “Il futuro dell’Europa”, ciò anche a fronte dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea che la Repubblica di San Marino sta concretizzando nelle ultime settimane, il quale permetterà a noi giovani di immergerci all’interno del più ampio contesto europeo e portare così all’attenzione di altri Paesi anche la prospettiva dei Giovani Democratico Cristiani. Durante la Conferenza, i GDC si soffermeranno su tematiche di estrema attualità ed importanza, sia per San Marino che più in generale per l’Europa: partendo dall’Accordo di Associazione (con la possibilità per San Marino di entrare all’interno del Mercato Unico Europeo), fino alla “disaffezione politica”, ovvero la mancata e disinteressata partecipazione alla vita politica dei cittadini, ed ancora, dalla sostenibilità (sociale, economica ed ambientale) al valore della democrazia. A dare il benvenuto ai nostri ospiti saranno: Dr. Nino Galetti (Capo dell’Ufficio Internazionale Konrad-Adenauer-Stiftung in Italia), Pasquale Valentini (Presidente PDCS), Kevin Maas (Segretario Generale YEPP), Giancarlo Venturini (Segretario Generale PDCS), Lorenzo Bugli (Presidente GDC). All’avvio della seconda giornata avrà luogo la presentazione del Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini, alla quale succederanno gli interventi di ospiti di alto prestigio internazionale come: Antonio Tajani (ex Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente del PPE e di Forza Italia), Roberta Metsola (Vicepresidente del Parlamento Europeo), Sven Simon (Membro del Parlamento Europeo), Dr. Nino Galetti (Capo dell’Ufficio Internazionale in Italia) e Luca Beccari (Segretario agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino), con la partecipazione di Markus Krienke nella veste di moderatore del dibattito. Questo dibattito e scambio di visioni, relativo al “Futuro dell’Europa”, sarà introdotto da Dubravka Šuica (Vicepresidente della Commissione Europea per la democrazia e la demografia). L’ultimo panel della giornata verterà sul “Ruolo dei Giovani in Europa”, il quale vedrà l’intervento di: Lidia Pereira (Membro del Parlamento Europeo e Presidente dello YEPP), Ruben Alexander Schuster (Segretario Internazionale della CDU), Konstantinos Kyranakis (Membro del Parlamento Ellenico), Christodoulos Ioannou (Consigliere di Larnaka City) e Sara Skyttedak (Membro del Parlamento Europeo). Durante la terza ed ultima giornata, Karlo Ressler (Membro del Parlamento Europeo) e Costanza Andreini (Responsabile delle politiche pubbliche Grecia e Italia) affronteranno il tema delle “Competenze Digitali” insieme al Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, preceduti dall’intervento del Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati. Per noi GDC è un vero onore poter ospitare un evento e degli ospiti di tale prestigio internazionale. Evento che sicuramente darà enorme risalto alla Repubblica di San Marino e ai suoi rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea.

cs Ufficio Stampa GDC