Conferita l’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata ad Alessandra Priante, Presidente di ENIT

Si è tenuta questa mattina presso la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino la cerimonia di conferimento dell’Onorificenza del Grado di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata alla Prof.ssa Alessandra Priante, Presidente di ENIT – Ente Nazionale del Turismo Italiano. L’onorificenza è stata conferita in riconoscimento del prestigioso percorso professionale della Prof.ssa Priante e della sua continua e costante collaborazione offerta alla Repubblica di San Marino, alla Segreteria di Stato per il Turismo e all’Ufficio del Turismo. Alessandra Priante, prima donna e prima italiana a ricoprire l’incarico di Direttrice per l’Europa dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Turismo (UNtourism), ha guidato la regione più rappresentativa dell’Organizzazione, promuovendo politiche innovative e rafforzando il dialogo e la cooperazione tra settore pubblico e privato per poi essere chiamata a guidare, nel ruolo di Presidente l’Ente Nazionale del Turismo Italiano ENIT.

Durante la crisi pandemica, la Prof.ssa Priante ha svolto un ruolo determinante nella gestione della più grave emergenza mai affrontata dal turismo a livello globale, contribuendo all’attivazione di strumenti strategici come il Comitato di Crisi Globale per il Turismo e la campagna internazionale #RestartTourism, iniziative che hanno favorito una ripresa coordinata del settore e riaffermato il ruolo dell’Italia nei contesti internazionali, con riflessi positivi anche per la Repubblica di San Marino. Ha sempre dimostrato particolare attenzione e vicinanza alla Repubblica di San Marino, sostenendo lo sviluppo di sinergie e collaborazioni nel settore turistico e promuovendo una visione integrata di valorizzazione dei territori. E’ stata speaker i numerosi appuntamenti organizzati a San Marino ed ha favorito la redazione della San Marino Action Agenda sul Turismo Accessibile e del relativo compendium di buone pratiche che hanno reso San Marino hub permanente di discussione sul tema. Ha sostenuto San Marino e suoi progetti in ambito internazionale con costante impegno, a favorito il rapporto fra ENIT e Ufficio del Turismo nelle numerose e continue collaborazioni e oggi la profonda sintonia con i valori della Repubblica e il supporto incessante gli vengono riconosciuti con il conferimento dell’onorificenza un atto di alta rilevanza istituzionale. A consegnare l’Onorificenza è stato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, che ha sottolineato il valore simbolico e sostanziale del riconoscimento: “Con questo conferimento – ha dichiarato– la Repubblica di San Marino intende esprimere la propria gratitudine alla Prof.ssa Alessandra Priante per il suo straordinario contributo al turismo internazionale e per la costante attenzione dimostrata verso il nostro Paese. Un’amicizia autentica, costruita negli anni, che oggi trova una testimonianza formale e sentita”.

La Prof.ssa Priante ha espresso con emozione l’apprezzamento per il riconoscimento, ribadendo il legame di stima e collaborazione con la Repubblica di San Marino e l’importanza di continuare a lavorare insieme per uno sviluppo turistico sostenibile, innovativo e condiviso. “ Ricevere questo titolo – le parole della Proff.ssa Priante - è per me un grande onore e un motivo di profonda gratitudine. San Marino è una realtà con cui, nel tempo, si è costruito un rapporto fondato su stima reciproca, dialogo costante e collaborazione concreta, anche nei contesti multilaterali e internazionali”, ha dichiarato Alessandra Priante. “Ho sempre considerato il turismo non solo come leva economica, ma come uno strumento di diplomazia culturale capace di avvicinare i Paesi, valorizzarne le identità e rafforzare relazioni fondate su valori condivisi. Interpreto questo riconoscimento come un segno di attenzione verso un lavoro portato avanti con spirito di servizio e visione istituzionale”, ha concluso la presidente di ENIT.”

Il Dirigente dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica, presente alla cerimonia ha sottolineato: ‘La collaborazione con ENIT e la prof.ssa Priante rappresenta per l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino un’opportunità di grande valore strategico. Il confronto con competenze di alto profilo e con l’ente nazionale italiano di promozione turistica consente di rafforzare il posizionamento della nostra destinazione, valorizzandone l’identità e la capacità di dialogare in modo sempre più strutturato con i mercati internazionali.»