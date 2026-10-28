Conferita l’Onorificenza di Sant’Agata ai piloti Guido Guerrini e Artur Prusak, Campioni del Mondo FAMS



Si è svolta questa mattina presso la Segreteria di Stato per il Turismo la cerimonia di conferimento dell’Onorificenza di Sant’Agata, da parte del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e del Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, ai piloti Guido Guerrini e Artur Prusak, protagonisti di una straordinaria impresa sportiva che ha portato la Repubblica di San Marino sul tetto del mondo dell’automobilismo dedicato alle energie alternative.

Il riconoscimento è stato attribuito ai due campioni per i risultati conseguiti nella Bridgestone FIA Ecorally Cup 2025, competizione nella quale l’equipaggio, in gara con licenza FAMS, ha conquistato il titolo mondiale al termine di una stagione di altissimo livello, caratterizzata da sei vittorie nelle tredici prove disputate.

Durante la cerimonia è stato sottolineato da entrambi i Segretari di Stato, il valore storico del risultato ottenuto dall’equipaggio, primo nella storia della FIA Ecorally Cup a conquistare il titolo mondiale sia nel ruolo di pilota che di copilota, un primato che conferma l’eccellenza di un percorso sportivo costruito con costanza, professionalità e spirito di squadra.

L’Onorificenza di Sant’Agata conferita oggi vuole essere segno tangibile della profonda gratitudine nutrita dalla Repubblica di San Marino, nei confronti dei due atleti che, attraverso i loro successi, hanno saputo rappresentarla al meglio sui più importanti palcoscenici internazionali, contribuendo a rafforzarne l’immagine e il prestigio nel mondo.



Dichiarazioni istituzionali:

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo

Il conferimento dell'Onorificenza di Sant'Agata a Guido Guerrini e Artur Prusak rappresenta un riconoscimento doveroso nei confronti di due piloti che hanno portato il nome della Repubblica di San Marino ai massimi livelli internazionali. Il loro successo va oltre il risultato sportivo, racconta una storia di impegno, innovazione e capacità di guardare con visione al futuro. Attraverso le loro vittorie, San Marino si è affermata come punto di riferimento in una disciplina che unisce sport, tecnologia e sostenibilità, valori che contribuiscono a rafforzare l'immagine del nostro Paese nel mondo.



Rossano Fabbri- Segretario di Stato per lo Sport

Il titolo mondiale conquistato da Guido Guerrini e Artur Prusak è motivo di grande orgoglio per l'intera comunità sammarinese. Questo straordinario traguardo è il frutto di talento, preparazione, spirito di sacrificio e lavoro di squadra, qualità che incarnano pienamente i più autentici valori dello sport. Con la loro determinazione e profonda tenacia hanno scritto una pagina importante della storia sportiva della Repubblica, dimostrando come anche una piccola realtà possa raggiungere risultati di eccellenza assoluta sui più prestigiosi palcoscenici internazionali.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

