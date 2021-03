Confermata anche per l’estate 2021 la concessione di spazi pubblici a bar e ristoranti Iniziativa a sostegno delle attività e in risposta alle esigenze di distanziamento

Confermata anche per l’estate 2021 la concessione di spazi pubblici a bar e ristoranti.

A sostegno degli operatori economici, in risposta all’emergenza sanitaria e in linea con quanto già sperimentato con successo la scorsa estate, il Congresso di Stato, su riferimento delle Segreterie di Stato per il Turismo, per il Territorio e per il Commercio, ha confermato, alle attività di ristorazione e somministrazione bevande del Centro Storico, la possibilità di allestire (previa valutazione di sicurezza e decoro) spazi pubblici nei pressi dei loro esercizi, con sedie, tavoli ed ombrelloni parasole, da installare nella fascia oraria 10-24 per il periodo che va dal 1 aprile al 31 dicembre (ad eccezione di eventuali decreti restrittivi). Le richieste dovranno essere inoltrate all’Ufficio per il Turismo entro il prossimo 12 marzo. La possibilità di aumentare lo spazio delle attività di ristorazione verso l’esterno è concessa a tutti gli esercenti di tutti i Castelli, non solo quelli del Centro Storico, che dovranno però inoltrare le loro richieste direttamente alle Giunte.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: