Confesercenti. Riccione, stamattina l'incontro con il Commissario prefettizio

Le associazioni di categoria di Riccione hanno incontrato questa mattina il Commissario prefettizio Rita Stentella, nominato a seguito del commissariamento della città. “E' stato un incontro molto positivo – commenta Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti Riccione e provinciale -. Come associazioni abbiamo richiesto di incontrare il Commissario per fare chiarezza sulle prospettive della città in questo momento turbolento e presentare le nostre istanze. La commissaria Stentella ha subito dimostrato grande disponibilità al dialogo, preparazione e serietà, caratteristiche che ci hanno rassicurato anche rispetto all’andamento della stagione balneare che, alla vigilia della Notte Rosa, sta per entrare nel vivo e che si prospetta intensa e dinamica come nella tradizione riccionese”. “Come Confesercenti, oltre agli auguri di buon lavoro al nuovo Commissario – conclude Vagnini -, abbiamo anche offerto la nostra massima disponibilità alla collaborazione con l’amministrazione per cercare di rendere proficuo e produttivo questo periodo transitorio”.